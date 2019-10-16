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16 октября • обновлено в 12:57
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Солисту "Мумий Тролль" — 51: как выглядит сегодня и куда пропал Лагутенко

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Лидер известной российской группы "Мумий Тролль" Илья Лагутенко в среду, 16 октября, празднует свой день рождения.

Так, артисту исполняется 51 год. В связи с этим OBOZREVATEL решил узнать, как сейчас выглядит Лагутенко и куда он пропал.

Илья Лагутенко в молодости и сейчас

Илья Лагутенко в молодости и сейчас

Фото из Instagram

Российский рок невозможно представить без Ильи Лагутенко. Его творческая карьера началась еще в 80-х и продолжается уже больше 30-ти лет. Музыкант по-прежнему очень востребован и собирает на выступлениях тысячи фанатов. На счету у группы "Мумий Тролль" больше десяти студийных сборников, и они продолжают работать над записью новых хитов. Наибольшее признание слушателей получили такие песни, как "Владивосток 2000", "Утекай", "Девочка".

Илья Лагутенко

Илья Лагутенко

Фото из Instagram

Группа "Мумий Тролль"

Группа "Мумий Тролль"

Фото из Instagram

Илья Лагутенко

Илья Лагутенко

Фото из Instagram

Илья Лагутенко

Илья Лагутенко

Фото из Instagram

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Однако отметим, что Лагутенко давно переехал в США и не жалеет о своем решении. Во многочисленных интервью музыкант рассказывал, что Америка — страна для тех, что хочет стать частью большого шоу-бизнеса.

Илья Лагутенко

Илья Лагутенко

Фото из Instagram

Илья Лагутенко

Илья Лагутенко

Фото из Instagram

Группа "Мумий Тролль"

Группа "Мумий Тролль"

Фото из Instagram

На протяжении нескольких лет артист жил на три города: Лос-Анджелес, Токио и Владивосток. До недавнего времени организовывал фестиваль, на который привозил зарубежных артистов.

Группа "Мумий Тролль"

Группа "Мумий Тролль"

Фото из Instagram

Илья Лагутенко

Илья Лагутенко

Фото из Instagram

Илья Лагутенко

Илья Лагутенко

Фото из Instagram

Ранее OBOZREVATEL рассказал, как выглядит и куда пропала российская актриса Валентина Рубцова, исполнительница главной роли в сериале "Универ" и ситкоме "СашаТаня".

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Илья Лагутенко
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