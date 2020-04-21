Бывшие супруги Максим Виторган и Ксения Собчак публично поспорили в соцсетях из-за коронавируса.

В частности, мужчина раскритиковал новый пост телеведущей в Instagram.

Максим Виторган и Ксения Собчак hellomagazine.com

Так, на своей странице Собчак написала, что сдала анализ на коронавирус, который подтвердил, что она не заражена. Также звезда поставила под сомнение статистку, которая появляется относительно коронавируса.

"Сделала тест на коронавирус и фотошоп. Коронавируса нет. Антител тоже. А фотошоп есть. А значит, все лучшее у меня впереди! А вообще сейчас все так спекулируют различной статистикой, что я с нетерпением жду единственных данных, которые сложно подделать и "интерпретировать". Уровень смертности 20-го года. И 2019. И сравнить. Интересно, кого все кинутся обвинять в мудизме и экономическом крахе если глобально этот показатель не изменится?", – написала Ксения.

Однако пост телеведущей возмутил Виторгана. В комментариях он написал:

"То есть, ты не поддерживаешь, так называемый, карантин, "сидите дома", электронные пропуска и вот это все?! Ты не считаешь, что сравнимые данные по смертности (предположим) стали такими благодаря грамотной и самоотверженной политике Московского руководства?"

Впрочем, Собчак не стала игнорировать высказывание бывшего мужа и резко ответила в комментариях:

"Не превращайся пожалуйста в Тину Канделаки. Ключевое слово "предположим". Я не знаю, какие это будут данные, поэтому риск отменять карантин сейчас не оправдан, но я просто задаюсь вопросом "А вдруг?". А вдруг весь мир на**али? Масштаб и грандиозность подобной аферы кажется мне более захватывающей для гимнастики ума, чем убогие под**бки чиновников".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Ксения Собчак негативно высказалась о своей коллеге Тине Канделаки из-за челенджей в социальной сети Instagram. Канделаки не осталась в стороне и ответила Собчак, обозвав ее "королевой хайпа".

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