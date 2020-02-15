Собчак показала сыну свое фото с голой грудью

Телеведущая Ксения Собчак показала сыну Платону свое фото, на котором она в компании еще двух знаменитостей позирует без в полуобнаженном виде.

Откровенное фото опубликовало издание "Московский комсомолец" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца новости).

Собчак, Глюкоза и Расковалова instagram.com/xenia_sobchak

На нем сын внимательно рассматривает свою полуобнаженную мать, а также певицу Глюкозу и дизайнера Яну Расковалову, которые руками друг друга прикрывают свои оголенные груди.

Сын Собчак рассматривает свою полуобнаженную мать mk.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Собчак опубликовала такой откровенный снимок по случаю Дня Святого Валентина. На фото все трое в полуобнаженном виде сидят на пляже на Мальдивах.

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