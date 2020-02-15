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15 февраля • обновлено в 17:04
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Собчак показала сыну свое фото с голой грудью

2.3т
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Телеведущая Ксения Собчак показала сыну Платону свое фото, на котором она в компании еще двух знаменитостей позирует без в полуобнаженном виде.

Откровенное фото опубликовало издание "Московский комсомолец" (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца новости).

Собчак, Глюкоза и Расковалова

Собчак, Глюкоза и Расковалова

instagram.com/xenia_sobchak

На нем сын внимательно рассматривает свою полуобнаженную мать, а также певицу Глюкозу и дизайнера Яну Расковалову, которые руками друг друга прикрывают свои оголенные груди.

Сын Собчак рассматривает свою полуобнаженную мать

Сын Собчак рассматривает свою полуобнаженную мать

mk.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Собчак опубликовала такой откровенный снимок по случаю Дня Святого Валентина. На фото все трое в полуобнаженном виде сидят на пляже на Мальдивах.

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Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
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Dell Alex
Dell Alex
И что?
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Ш. Олег
Ш. Олег
Эээ… Возможно, кого-то шокируют мои слова, но огромное количество людей в младенческом и раннем детском возрасте ежедневно и многократно видело обнажённую грудь своей матери - причём, не на фото, а наяву. Да что там видело - трогало! Руками, губами, языком… :) Поговаривают, даже термин специальный существует для этого явления: естественное грудное вскармливание. Ничего не поделаешь, такова, как говорится, жизнь. Се ля ви. :)
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Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Господи, и кому это интересно?
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