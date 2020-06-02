"Слезы и мурашки!" Alyona Alyona презентовала мощную песню-исповедь о непростом детстве

Украинская хип-хоп-исполнительница ALYONA ALYONA (Алена Савраненко) выпустила клип на новую песню "Пам`ятаю", в которой рассказала о своем непростом детстве.

Соответствующий ролик был опубликован на официальном YouTube-канале артистки (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Alyona Alyona Скриншот с видео

"Этот трек – исповедь. Я не идеальна, и чтобы быть той, кто я есть, мне пришлось пройти через взлеты и падения. Я не горжусь всем, что делала в жизни, но и не чуждаюсь этого. И если бы мне предложили на выбор другую дорогу, я бы выбрала свою еще раз", – отметила певица в подписи к клипу.

Алена Савраненко в детстве и сейчас Фото: instagram/alyona.alyona.official

Отметим, что режиссер видео Анатолий Сачивко проиллюстрировал основной посыл трека через широкий спектр детских историй и сложных образов. К слову, премьера песни и клипа "Пам'ятаю" состоялась в День защиты детей.

Скриншот с видео

Скриншот с видео

За сутки клип на песню "Пам'ятаю" собрал почти 102 тысячи просмотров. Поклонники артистки заявили, что ее новая работа "очень сильная и пронзительная".

"Слов нет, очень эмоционально", "Личный трек, меня тронуло", "Слезы и мурашки", "Очень пронзительно, каждое слово в моем сердце", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, Alyona Alyona недавно вошла в рейтинг 10 самых перспективных рэп-исполнителей Европы по версии немецкого портала Highsnobiety.

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