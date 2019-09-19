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19 сентября • обновлено в 16:34
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"Слава Украине!" Осадчая высказалась об украинцах после захвата моста в Киеве

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Реакция украинцев на захват моста Метро в Киеве показала, что у граждан страны выработался иммунитет ко всему, что происходит вокруг.

Такое мнение выразила телеведущая и модель Катя Осадчая на своей странице в Instagram, рассказав, чем теперь должна обзавестись власть.

"Вчера подумала, что у нас за годы появился иммунитет к происходящему. С одной стороны, это хорошо – нас не сломать ничем, а с другой – мы стали, наверное, черствее", – написала она.

Осадчая отреагировала на захват моста Метро

Осадчая отреагировала на захват моста Метро

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По ее словам, когда мужчина угрожал взорвать мост Метро, киевляне жаловались на пробки и несвоевременность этой идеи, потому что в Киеве и без того не хватает путепроводов.

"Обсуждали причины действий и Штайнмайера, но почти все были спокойны. Я уверена, что этот иммунитет нас сделал выносливее и устойчивее. Теперь надо только мудрости и обдуманных шагов руководству страны. Слава Украине!" – резюмировала Осадчая.

Вчора подумала, що в нас за роки з‘явився імунітет до подій. З одного боку то добре - нас не зламати нічим, а з іншого - ми стали, напевно, черствіші. Вчора, коли чоловік погрожував підірвати міст, кияни скаржилися на пробки, на невчасність цієї ідеї (в Києві і так бракує мостів), обговорювали причини дій і Штанмаєра, але майже всі були спокійні. Я впевнена, що цей імунітет нас зробив витривалішими та стійкими. Тепер треба тільки мудрості і обдуманих кроків керівництву країни. Слава Україні!

Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября подозрительный мужчина с оружием устроил стрельбу на мосту Метро и грозился взорвать сооружение. Несколько часов подряд движение автомобилей и метро было ограничено.

После операции спецподразделений КОРД и "Альфа" мужчина добровольно сдался, не оказывая сопротивление. У стрелка не нашли взрывчатку, перед штурмом полиции он выбросил карабин. Алексею Белько наняли адвоката.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
Катя Осадчая
Место
Украина Киев
Тег
шоу-бизнес
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