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1 января • обновлено в 10:06
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"Скучают друг по другу": в сети обсудили новогодний выпуск "Квартал 95", куда приходил Зеленский

1.2т
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В сети обсудили полный выпуск новогоднего выпуска "Квартал 95", на запись которого приходил президент Украины Владимир Зеленский.

Его опубликовали на YouTube в ночь на 1 января. В сети под видео появились сотни комментариев.

"Скучают друг по другу": в сети обсудили новогодний выпуск "Квартал 95", куда приходил Зеленский
"Скучают друг по другу": в сети обсудили новогодний выпуск "Квартал 95", куда приходил Зеленский
"Скучают друг по другу": в сети обсудили новогодний выпуск "Квартал 95", куда приходил Зеленский
"Скучают друг по другу": в сети обсудили новогодний выпуск "Квартал 95", куда приходил Зеленский

"Номер про бывшего...как же все растрогались! И Лена прослезилась! Да и Вова тоже, просто старался не показывать", "Про "бывшего" так трогательно было Видно что скучают друг по другу", "Молодцы Украинцы, умеете шутить над собой! У нас за такое нынче могут посадить...", "Концерт супер!!! Всех с Наступающим! Только вот с Трамп и роялем перебольшили, а так - на одном дыхании! Спасибо!", — написали в комментариях.

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"Скучают друг по другу": в сети обсудили новогодний выпуск "Квартал 95", куда приходил Зеленский
"Скучают друг по другу": в сети обсудили новогодний выпуск "Квартал 95", куда приходил Зеленский

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа юморист Юрий Великий впервые спародировал президента Украины Владимира Зеленского в Одессе на концерте студии "95 Квартал".

Его появление на сцене вызвало неоднозначную реакцию: некоторых удивила голова юмориста, который похож на президента, некоторые же наоборот раскритиковали его.

Позже Юрий поделился фото и видео с выступления, чем вызвал также разную реакцию. Кто такой Великий, заменивший Зеленского в "Квартале", и откуда он читайте по ссылке.

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Автор
Юрко Медянык
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