Известный музыкант и автор песен Артем Иванов раскрыл суммы своих гонораров. В частности, композитор рассказал, сколько могут стоить хиты, написанные для Светланы Лободы и Лолиты.

По словам Иванова, не существует единого "ценника" – стоимость каждого проекта для звезд всегда разная. В среднем он получает от 200 тысяч до нескольких миллионов рублей за песню. Об этом сообщает Peopletalk.

"Очень сильно варьируются цены в зависимости от задач. Сколько займет времени аранжировка, насколько вероятна возможность попадания с этим артистом в топы и так далее. Не существует стандартного ценника, как в магазине, но в среднем – от 200 тысяч до 2 миллионов за один музпроект", – рассказал Иванов.

Автор хитов Лободы Антон Иванов

Композитор также пояснил, что всего написал около 50 песен на продажу. Иванов является автором таких хитов Лободы, как "Парень", Superstar и "Пуля-дура". Он также написал для Лолиты Милявской знаменитый трек "Сияющий город".

Музыкант также отметил, что пишет треки исключительно за гонорары, несмотря на то, что многие композиторы иногда "дарят" песни звездам. В его практике был только один случай, когда Иванов бесплатно написал музыку для Аллы Пугачевой.

"После скандального детского "Голоса", в котором я был саундпродюсером команды Лободы, нам позвонила Алла Борисовна. Для одного из детских проектов, которые она ведет, ей была необходима аранжировка. Денег, разумеется, с примадонны и ее команды взять мы не могли, сделали аранж в качестве подарка", – добавил Антон Иванов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ обнародовали гонорары украинской певицы Софии Ротару за выступления в РФ.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram