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25 февраля • обновлено в 17:56
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Сколько стоят песни Лободы и Лолиты: автор знаменитых треков озвучил цифры

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Известный музыкант и автор песен Артем Иванов раскрыл суммы своих гонораров. В частности, композитор рассказал, сколько могут стоить хиты, написанные для Светланы Лободы и Лолиты.

По словам Иванова, не существует единого "ценника" – стоимость каждого проекта для звезд всегда разная. В среднем он получает от 200 тысяч до нескольких миллионов рублей за песню. Об этом сообщает Peopletalk.

"Очень сильно варьируются цены в зависимости от задач. Сколько займет времени аранжировка, насколько вероятна возможность попадания с этим артистом в топы и так далее. Не существует стандартного ценника, как в магазине, но в среднем – от 200 тысяч до 2 миллионов за один музпроект", – рассказал Иванов.

Автор хитов Лободы Антон Иванов

Автор хитов Лободы Антон Иванов

Композитор также пояснил, что всего написал около 50 песен на продажу. Иванов является автором таких хитов Лободы, как "Парень", Superstar и "Пуля-дура". Он также написал для Лолиты Милявской знаменитый трек "Сияющий город".

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Музыкант также отметил, что пишет треки исключительно за гонорары, несмотря на то, что многие композиторы иногда "дарят" песни звездам. В его практике был только один случай, когда Иванов бесплатно написал музыку для Аллы Пугачевой.

"После скандального детского "Голоса", в котором я был саундпродюсером команды Лободы, нам позвонила Алла Борисовна. Для одного из детских проектов, которые она ведет, ей была необходима аранжировка. Денег, разумеется, с примадонны и ее команды взять мы не могли, сделали аранж в качестве подарка", – добавил Антон Иванов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ обнародовали гонорары украинской певицы Софии Ротару за выступления в РФ.

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Автор
Ева Романова
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Roma Roma
Roma Roma
Пусть шушера рюськая слушает и оплачивает этих коз недоделаных! Как их вообще можно слушать!?
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