Семья погибшего в ДТП Захарова не приняла извинения от Ефремова

Семья водителя Сергея Захарова, который погиб в ДТП с участием Михаила Ефремова, отказалась принимать извинения и деньги от актера.
Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на адвоката. По словам инсайдеров, близкие мужчины сочли эти извинения запоздалыми. И по-прежнему намерены добиваться справедливости через суд.
ryazan.life
"Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты. Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем – это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем", – говориться в сообщении.
Telegram Lise Shot
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.
Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.
Супруга Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
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