"Щекастый хомячок": в сети разнесли нового украинского "Холостяка-10"

Телеканал СТБ впервые показал, кто стал главным героем романтического реалити-шоу "Холостяк-10".

Так, фотография нового "Холостяка" была опубликована на странице шоу в Instagram.

"Объявлено имя нового главного героя реалити "Холостяк" – Макс, пилот и владелец собственной летной школы в Майами. Уверенный, харизматичный, профессионал своего дела, а также тот, кого так долго искали на место главного героя 10-го сезона", – говорится в сообщении.

Также в Instagram-аккаунте издания Viva.ua было опубликовано видео, на котором можно рассмотреть лицо нового "Холостяка" без солнцезащитных очков.

Стоит отметить, что, увидев главного героя, реакция поклонников шоу была неоднозначной. В комментариях под публикацией пользователи принялись обсуждать нового "Холостяка":

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что главный герой девятого сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" Никита Добрынин сделал предложение своей возлюбленной, победительнице шоу Дарье Квитковой. Как начинались отношения Добрынина и Квитковой можно прочитать здесь.

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