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Самая красивая женщина Таиланда трагически погибла: что произошло

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Тайская модель, которая ранее была обладательницей титула "Самая красивая женщина Таиланда", трагически погибла в нашумевшей авиакатастрофе, которая произошла в Великобритании.

33-летняя Нусара Сукнамай разбилась на вертолете вместе со своим шефом — тайским миллиардером, владельцем футбольного клуба "Лестер" Вишаем Шривадданапрабхой. Примечательно, о том, что на борту вертолета была тайская "Королева красоты", стало известно спустя несколько дней после трагедии, пишет Daily Mail.

Девушка в 2005 году завоевала титул вице-мисс конкурса красоты Miss Thailand Universe и стала победительницей на Miss Thailand Intercontinental, но, несмотря на успех, Нусара покинула модельную карьеру.

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Нусара Сукнамай, по некоторым данным, была личной помощницей владельца "Лестера", однако чем именно она занималась, пока неизвестно.

Отметим, 27 октября в английском графстве Лестершир возле стадиона King Power разбился вертолет, в результате чего погиб тайский миллиардер Вишай Шривадданапрабха и еще несколько человек. Катастрофа случилась буквально через несколько минут после взлета. Причиной падения воздушного судна стал отказ хвостового винта, в результате чего вертолет начал вращаться вокруг своей оси, упал и загорелся.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете появилось видео момента крушения вертолета владельца футбольного клуба "Лестер". Трагедия произошла спустя 45 минут после матча

Объект
Авиакатастрофа
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