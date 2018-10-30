Самая красивая женщина Таиланда трагически погибла: что произошло

Тайская модель, которая ранее была обладательницей титула "Самая красивая женщина Таиланда", трагически погибла в нашумевшей авиакатастрофе, которая произошла в Великобритании.

33-летняя Нусара Сукнамай разбилась на вертолете вместе со своим шефом — тайским миллиардером, владельцем футбольного клуба "Лестер" Вишаем Шривадданапрабхой. Примечательно, о том, что на борту вертолета была тайская "Королева красоты", стало известно спустя несколько дней после трагедии, пишет Daily Mail.

Девушка в 2005 году завоевала титул вице-мисс конкурса красоты Miss Thailand Universe и стала победительницей на Miss Thailand Intercontinental, но, несмотря на успех, Нусара покинула модельную карьеру.

Нусара Сукнамай, по некоторым данным, была личной помощницей владельца "Лестера", однако чем именно она занималась, пока неизвестно.

Отметим, 27 октября в английском графстве Лестершир возле стадиона King Power разбился вертолет, в результате чего погиб тайский миллиардер Вишай Шривадданапрабха и еще несколько человек. Катастрофа случилась буквально через несколько минут после взлета. Причиной падения воздушного судна стал отказ хвостового винта, в результате чего вертолет начал вращаться вокруг своей оси, упал и загорелся.

Как сообщал OBOZREVATEL, в интернете появилось видео момента крушения вертолета владельца футбольного клуба "Лестер". Трагедия произошла спустя 45 минут после матча