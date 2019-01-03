МоваЯзык
Регистрация
СпортLady

/Люди

С селедкой и водкой: появились фото с новогоднего застолья Пугачевой

1.6тЧитать материал на украинском

Легенда российского эстрады, певица Алла Пугачева продолжает отмечать Новый год в компании друзей.

Так, новогоднее застолье примадонна разделила со своим мужем Максимом Галкиным, певцом Александром Буйновым и модельером Валентином Юдашкиным с женой Мариной. Снимком на своей странице в Instagram поделилась Марина.

С селедкой и водкой: появились фото с новогоднего застолья Пугачевой
Новости
"Какая же вы женщина!" Фанатов растрогал личный снимок Пугачевой

Судя по фото, Алла Борисовна принимала гостей в своем загородном замке, а угощала их — оливье и селедкой с картофелем. Также на столе стояла бутылка водки и чай.

Как сообщал OBOZREVATEL, легенда российской эстрады, певица Алла Пугачева отказалась в этом году от дорогих новогодних корпоративов и провела праздник в кругу семьи. Отмечается, что за одно выступление ей предлагали 300 тысяч евро (около 9,5 млн грн).

Персона
Алла Пугачева
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги