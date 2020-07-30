Родственники погибшего в ДТП требовали у Ефремова большую сумму, – адвокат
Родственники погибшего в ДТП требовали у Ефремова большую сумму. 24 Канал
У российского актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, родственники погибшего Сергея Захарова через третьих лиц просили 150 млн рублей (58 млн гривен), чтобы закрыть дело.
Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев. Также он заявил, что Ефремов не признает свою вину преждевременно, пишет KP.RU в Telegram-канале.
"Мы деньги готовы заплатить (родственникам Захарова. – Ред.), только, чтобы оппоненты показали свое истинное лицо. Не 150 млн, конечно, но готовы", – отметил адвокат.
Пашаев и Ефремов РБК
Пашаев рассказал, что близкие погибшего напрямую не просили Ефремова заплатить деньги, а через третьих лиц. Сначала они требовали 50 млн рублей (19 млн гривен), впоследствии 100 млн (38 млн гривен), а теперь остановились на 150 млн рублей.
Напомним предварительное слушание по делу Михаила Ефремова должно было состояться 29 июля, но суд перенес заседание на 30 июля, ведь не явился адвокат обвиняемого – Эльман Пашаев. Потерпевшая сторона обвиняла тогда защитника актера в неуважении ко всем участникам процесса. 30 июля Пресненский суд Москвы принял решение продлить домашний арест Михаила Ефремова до 22 января 2021 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
Московская прокуратура подтвердила, что Михаил Ефремов во время ДТП находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Ефремов попросил прощения у семьи Сергея Захарова. В видеообращении он пообещал не "отмазываться" и помочь им. Родственники погибшего Захарова не приняли извинения и помощь от актера.
Выяснилось, что актер сел пьяным за руль, помогая другу с Украины – его мать и жена попали в больницу в тяжелом состоянии.
Позже стало известно, что Михаил Ефремов отказался признавать свою вину в аварии.
В МВД сообщили о завершении расследования в отношении Ефремова по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Ему было предъявлено обвинение в окончательной редакции по статье 264 ч. 4 УК РФ. По этой части Ефремову грозит лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.