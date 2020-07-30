Родственники погибшего в ДТП требовали у Ефремова большую сумму, – адвокат

У российского актера Михаила Ефремова, которого обвиняют в совершении смертельного ДТП в центре Москвы, родственники погибшего Сергея Захарова через третьих лиц просили 150 млн рублей (58 млн гривен), чтобы закрыть дело.

Об этом сообщил адвокат артиста Эльман Пашаев. Также он заявил, что Ефремов не признает свою вину преждевременно, пишет KP.RU в Telegram-канале.

"Мы деньги готовы заплатить (родственникам Захарова. – Ред.), только, чтобы оппоненты показали свое истинное лицо. Не 150 млн, конечно, но готовы", – отметил адвокат.

Пашаев и Ефремов РБК

Пашаев рассказал, что близкие погибшего напрямую не просили Ефремова заплатить деньги, а через третьих лиц. Сначала они требовали 50 млн рублей (19 млн гривен), впоследствии 100 млн (38 млн гривен), а теперь остановились на 150 млн рублей.

Напомним предварительное слушание по делу Михаила Ефремова должно было состояться 29 июля, но суд перенес заседание на 30 июля, ведь не явился адвокат обвиняемого – Эльман Пашаев. Потерпевшая сторона обвиняла тогда защитника актера в неуважении ко всем участникам процесса. 30 июля Пресненский суд Москвы принял решение продлить домашний арест Михаила Ефремова до 22 января 2021 года.

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