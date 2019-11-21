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21 ноября • обновлено в 22:43
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Родила, чтобы спасти брак: вокруг Заворотнюк разгорелся новый скандал

2.1т
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Источники из окружения российской актрисы Анастасии Заворотнюк заявили, что она решила рожать в 47 лет, чтобы сохранить брак с Петром Чернышевым.

Новыми подробностями, пока звезда проходит реабилитацию, поделился с изданием "Комсомольская правда" якобы друг семейства, пояснив, что после такого серьезного шага знаменитость и узнала о страшном диагнозе.

"Настя стала утомлять Петра ревностью и какими-то упреками. Но она, как мудрая женщина, сделала все, чтобы сохранить семью, и приняла решение родить ребенка, чего бы это ни стоило. Ведь у Петра не было детей, а он очень хотел стать отцом", – заявил источник.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

instagram/podderzhka_azavorotnyuk

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Уточняется, что долгожданную дочь из роддома Петр вез, как хрустальную вазу, из-за чего Анастасии пришлось ему напоминать нажимать на педаль газа. А болезнь супруги, информация о которой появилась вскоре после рождения ребенка, стала для него ударом.

Семья Заворотнюк уже отреагировала на слухи о желании Петра уйти из семьи, отметив, что это очередной вброс ради хайпа.

Анастасия Заворотнюк с мужем и детьми

Анастасия Заворотнюк с мужем и детьми

instagram/a_zavorotnyuk

"Хочется вспомнить известную поговорку, что с такими друзьями не нужны враги. Только это не наш случай, потому что реальные, а не придуманные прессой друзья, у нас самые надежные и лучшие. Мы хотим пожелать всем, чтобы у каждого из вас в жизни был человек, который будет с вами и в радостные моменты, которых у Насти и Петра было уже много и будет еще больше, и в непростые времена, которые нужно пережить вместе. Настоящая любовь существует, мы свидетели", – сказано в сообщении.

А в этом случае издания ссылаются на якобы "друга семьи". Хочется вспомнить известную поговорку, что с такими друзьями не нужны враги. Только это не наш случай, потому что реальные, а не придуманные прессой друзья, у нас самые надежные и лучшие. Мы хотим пожелать всем, чтобы у каждого из вас в жизни был человек, который будет с вами и в радостные моменты, которых у Насти и Петра было уже много и будет еще больше, и в непростые времена, которые нужно пережить вместе. Настоящая любовь существует, мы свидетели!

Публикация от Поддержка Анастасии Заворотнюк (@podderzhka_azavorotnyuk)

Ранее в сети появилась другая противоречивая информация, будто Заворотнюк скончалась. Семья актрисы опровергли данные, отметив, что это уже выходит за грань этики и здравого смысла.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Дмитрий Гриневич
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес рак развод слухи сплетни
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