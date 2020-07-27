Рэпер Тимати покинул Black Star: решение назвали "концом эпохи" в шоу-бизнесе РФ
Тимати ушел из Black Star. angliya.com
Российский рэпер Тимати объявил, что он больше не является артистом лейбла Black Star. Музыкант отметил, что будет строить сольную карьеру.
При этом он сохранит свои доли и права в немузыкальных направлениях бизнеса Black Star: фаст-фуде Black Star Burger, картинге и автомойках. Также фитнес-клубы, барбершопы и салоны красоты перейдут лично к нему. О своем решении музыкант написал на личной странице в Instagram.
"Я засиделся на месте и перестал видеть там для себя развитие. Пришло время соло. Ребятам – удачи, с этого момента каждый сам за себя. Планы у меня, естественно, есть, и они большие!" – отметил исполнитель.
Рэпер Тимати покинул Black Star: решение назвали "концом эпохи" в шоу-бизнесе РФ Instagram Тимати
Рэпер Тимати покинул Black Star: решение назвали "концом эпохи" в шоу-бизнесе РФ Instagram Тимати
По данным российских СМИ, причиной ухода Тимати могло стать недовольство политикой компании последних трех лет. У него были напряженные отношения с другими учредителями, в том числе из-за обременительных контрактов артистов.
Рэпер Тимати покинул Black Star: решение назвали "концом эпохи" в шоу-бизнесе РФ Instagram Тимати
Рэпер Тимати покинул Black Star: решение назвали "концом эпохи" в шоу-бизнесе РФ Instagram Тимати
Рэпер Тимати покинул Black Star: решение назвали "концом эпохи" в шоу-бизнесе РФ Instagram Тимати
Рэпер Тимати покинул Black Star: решение назвали "концом эпохи" в шоу-бизнесе РФ Instagram Тимати
В свою очередь, поклонники Тимати отметили, что его уход из Black Star является "концом эпохи". Другие же указали, что не хотят верить в эту новость.
Рэпер Тимати покинул Black Star: решение назвали "концом эпохи" в шоу-бизнесе РФ Instagram Тимати
Рэпер Тимати покинул Black Star: решение назвали "концом эпохи" в шоу-бизнесе РФ Instagram Тимати
Рэпер Тимати покинул Black Star: решение назвали "концом эпохи" в шоу-бизнесе РФ Instagram Тимати
Рэпер Тимати покинул Black Star: решение назвали "концом эпохи" в шоу-бизнесе РФ Instagram Тимати
Лейбл Black Star был создан около 14 лет назад Тимати (Тимуром Юнусовым) и его друзьями – Павлом Курьяновым и Вальтером Леруссе. Начав с создания музыки и продюсирования, они перешли и в другие сферы – бургеры, одежду и даже тату.
Как сообщал OBOZREVATEL, недавно рэпер Тимати публично обматерил и обозвал "животным" журналистку и общественного деятеля Ксению Собчак. Музыкант высказался о том, что Собчак его "достала" за все годы знакомства.