Российский рэпер Тимати объявил, что он больше не является артистом лейбла Black Star. Музыкант отметил, что будет строить сольную карьеру.

При этом он сохранит свои доли и права в немузыкальных направлениях бизнеса Black Star: фаст-фуде Black Star Burger, картинге и автомойках. Также фитнес-клубы, барбершопы и салоны красоты перейдут лично к нему. О своем решении музыкант написал на личной странице в Instagram.

"Я засиделся на месте и перестал видеть там для себя развитие. Пришло время соло. Ребятам – удачи, с этого момента каждый сам за себя. Планы у меня, естественно, есть, и они большие!" – отметил исполнитель.

Рэпер Тимати покинул Black Star: решение назвали "концом эпохи" в шоу-бизнесе РФ Instagram Тимати

Рэпер Тимати покинул Black Star: решение назвали "концом эпохи" в шоу-бизнесе РФ Instagram Тимати

По данным российских СМИ, причиной ухода Тимати могло стать недовольство политикой компании последних трех лет. У него были напряженные отношения с другими учредителями, в том числе из-за обременительных контрактов артистов.

Рэпер Тимати покинул Black Star: решение назвали "концом эпохи" в шоу-бизнесе РФ Instagram Тимати

Рэпер Тимати покинул Black Star: решение назвали "концом эпохи" в шоу-бизнесе РФ Instagram Тимати

Рэпер Тимати покинул Black Star: решение назвали "концом эпохи" в шоу-бизнесе РФ Instagram Тимати

Рэпер Тимати покинул Black Star: решение назвали "концом эпохи" в шоу-бизнесе РФ Instagram Тимати

В свою очередь, поклонники Тимати отметили, что его уход из Black Star является "концом эпохи". Другие же указали, что не хотят верить в эту новость.

Рэпер Тимати покинул Black Star: решение назвали "концом эпохи" в шоу-бизнесе РФ Instagram Тимати

Рэпер Тимати покинул Black Star: решение назвали "концом эпохи" в шоу-бизнесе РФ Instagram Тимати

Рэпер Тимати покинул Black Star: решение назвали "концом эпохи" в шоу-бизнесе РФ Instagram Тимати

Рэпер Тимати покинул Black Star: решение назвали "концом эпохи" в шоу-бизнесе РФ Instagram Тимати

Лейбл Black Star был создан около 14 лет назад Тимати (Тимуром Юнусовым) и его друзьями – Павлом Курьяновым и Вальтером Леруссе. Начав с создания музыки и продюсирования, они перешли и в другие сферы – бургеры, одежду и даже тату.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно рэпер Тимати публично обматерил и обозвал "животным" журналистку и общественного деятеля Ксению Собчак. Музыкант высказался о том, что Собчак его "достала" за все годы знакомства.