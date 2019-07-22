Разводятся? Глюкозу заметили без обручального кольца

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза взбудоражила своих поклонников тем, что сняла обручальное кольцо.

Отмечается, что это произошло сразу после того, как в сети появились снимки супруга певицы, который развлекался в компании неизвестной брюнетки.

Наталья Чистякова-Ионова Утро

Украшение 13 лет назад подарил певице супруг.

"Наташа на последних ваших фотографиях вы не выглядите счастливой и красивой. Грустное лицо без блеска в глазах, грусть и пустота", "А где же обручальное кольцо? Неужели разводитесь?", "Печаль в глазах, почему?", - пишут в сети.

Отметим, певица вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова в 2006 году. В браке родились две дочери: Лидия и Вера. Четыре года назад пара уже переживала кризис в отношениях, однако тогда им удалось сберечь брак. Позже звезда призналась, что сохранять любовь на протяжении столь длительного времени ― совсем непросто.

Как ранее писал OBOZREVATEL, бизнесмен Александр Чистяков, муж российской певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, был замечен в компании эффектной брюнетки. Чистякова и его новую спутницу с яркой внешностью заметили в московском ресторане на Новой Риге.

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