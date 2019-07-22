Разводятся? Глюкозу заметили без обручального кольца

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза взбудоражила своих поклонников тем, что сняла обручальное кольцо.
Отмечается, что это произошло сразу после того, как в сети появились снимки супруга певицы, который развлекался в компании неизвестной брюнетки.
Наталья Чистякова-Ионова
Утро
Украшение 13 лет назад подарил певице супруг.
“Красивая”, “хорошо выглядишь”, “прекрасная”... ⠀ Очень популярные комменты в инстаграме, правда? ⠀ Но, мне очень хотелось бы, чтобы каждый из вас понял – красота – это не фильтры, не фотошоп, не визажисты, не стремление быть похожим на кого-то. ⠀ Быть красивой очень просто. Какой секрет? ⠀ Нужно ощущать счастье! Для того, чтобы оно всегда сияло в вас и освещало внутренний и внешний мир, нужно не так уж и много. Счастье, вопреки мифам, не наступит с каким-то переломным моментом. Вы не станете счастливее с повышением зарплаты или поездкой заграницу, с телефоном последней модели или туфлями от самого-именитого-бренда. ⠀ Точно так же, потеряв что-то очень важное в жизни, вы не станете более несчастными, несмотря на боль. ⠀ Счастье там, где в ваших объятьях муж и дети. Где вы, проснувшись, танцуете под любимую песню и готовите завтрак. Где по дороге на работу дочитываете интересный роман. Где всей семьей смотрите кино на выходных и обязательно выбираетесь на природу. ⠀ Но если все эти примеры для вас слишком абстрактные, есть несколько вещей, которые точно подействуют. Только выполнять их нужно каждый день: ⠀ 1. Улыбайтесь. Да, именно улыбка – символ счастья. Когда вы улыбаетесь даже без повода – организм думает, что вы счастливы. ⠀ 2. Делайте упражнения. Не обязательно готовиться к подьему на Эверест, конечно:) но банальная разминка и растяжка заставит вас чувствовать себя совсем по-другому. ⠀ 3. Час до сна посвятите себе и любимым делам. Отложите телефон и забудьте о нем перед сном. Вместо этого принимайте ванну, слушайте музыку, глубоко дышите и отдыхайте. ⠀ Это мой скромный рецепт. Но, возможно, он поможет вам почувствовать свою истинную красоту 🙌 и выпустить ее наружу. ⠀ #глюкоза #glukoza
"Наташа на последних ваших фотографиях вы не выглядите счастливой и красивой. Грустное лицо без блеска в глазах, грусть и пустота", "А где же обручальное кольцо? Неужели разводитесь?", "Печаль в глазах, почему?", - пишут в сети.
Отметим, певица вышла замуж за бизнесмена Александра Чистякова в 2006 году. В браке родились две дочери: Лидия и Вера. Четыре года назад пара уже переживала кризис в отношениях, однако тогда им удалось сберечь брак. Позже звезда призналась, что сохранять любовь на протяжении столь длительного времени ― совсем непросто.
Как ранее писал OBOZREVATEL, бизнесмен Александр Чистяков, муж российской певицы Натальи Чистяковой-Ионовой, был замечен в компании эффектной брюнетки. Чистякова и его новую спутницу с яркой внешностью заметили в московском ресторане на Новой Риге.
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