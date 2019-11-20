Развел, как котенка! Московский "маг" кинул украинскую модель на тысячи евро

Московский "маг", он же мошенник, тонко кинул итальянскую модель украинского происхождения на деньги, пообещав избавить ее от проблем.

Сама пострадавшая Даша рассказала в видеообращении о том, как это произошло, а ролик обнародовал telegram-канал Mash (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Московский маг пообещал прогнать кошку с "Феррари" модели и взял за это 3000 евро. Кошка осталась на месте. Ничего не поняли? Сейчас объясним. 15 лет назад Даша переехала из Украины в Италию. Стала моделью, обзавелась домами и тачкой с красным скакуном на капоте. Но богатые тоже плачут: у девушки были проблемы с мужчиной, и она обратилась к "магу" Борису Шабрину", – сказано в сообщении.

"Маг" кинул украинскую модель на деньги

Уточняется, что мошенник провел так называемую диагностику и объявил, что дело в кошке, которая постоянно лежит на капоте. За сеанс "экзорцизма" "маг" брал оплату частями. Общая сумма составила три тысячи евро.

"Кошка никуда не делась, и моделька поняла, что ее обманули. Борис немедленно заблокировал Дашу, больше на связь не выходил и больше не колдовал", – отметили на канале.

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