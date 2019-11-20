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20 ноября • обновлено в 20:54
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Развел, как котенка! Московский "маг" кинул украинскую модель на тысячи евро

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Московский "маг", он же мошенник, тонко кинул итальянскую модель украинского происхождения на деньги, пообещав избавить ее от проблем.

Сама пострадавшая Даша рассказала в видеообращении о том, как это произошло, а ролик обнародовал telegram-канал Mash (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Московский маг пообещал прогнать кошку с "Феррари" модели и взял за это 3000 евро. Кошка осталась на месте. Ничего не поняли? Сейчас объясним. 15 лет назад Даша переехала из Украины в Италию. Стала моделью, обзавелась домами и тачкой с красным скакуном на капоте. Но богатые тоже плачут: у девушки были проблемы с мужчиной, и она обратилась к "магу" Борису Шабрину", – сказано в сообщении.

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"Маг" кинул украинскую модель на деньги

"Маг" кинул украинскую модель на деньги

Уточняется, что мошенник провел так называемую диагностику и объявил, что дело в кошке, которая постоянно лежит на капоте. За сеанс "экзорцизма" "маг" брал оплату частями. Общая сумма составила три тысячи евро.

"Кошка никуда не делась, и моделька поняла, что ее обманули. Борис немедленно заблокировал Дашу, больше на связь не выходил и больше не колдовал", – отметили на канале.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, какие существуют виды махинаций в сети, на которые обычно ведутся простые юзеры.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Теги
модель мошенники
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Разве у моделей бывают проблемы с мужчинами? Какая-то неправильная модель.
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Andria Viktor
Andria Viktor
Без лоха и жизнь плоха.Лохам удачи.
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Витовский Григорий
Витовский Григорий
Andria Viktor, ты посмотри где ты живешь и на чем ездишь и потом прикинь, что она бы сказала о тебе не лох на основании всего этого ;)
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Гоша Злой
Гоша Злой
мега новость!
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