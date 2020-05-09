Гитарист культовой рок-группы Queen Брайан Мэй попал в больницу с серьезной травмой. Так, артист получил разрыв большой ягодичной мышцы.

Гитарист пояснил, что к травме привело "чрезмерное увлечение садоводством". Об этом он написал на личной странице в Instagram.

Мэй рассказал, что после тяжелой работы в саду почувствовал сильные боли в пояснице. После того, как он попал в больницу и его обследовали врачи, выяснилось что у него разрыв большой ягодичной мышцы.

Queen: Фредди Меркьюри и Брайан Мэй Stereo.ru

"Меня угораздило разорвать на куски мой Gluteus Maximus (большая ягодичная мышца – Ред.) в момент чрезмерного увлечения садоводством. В итоге я попал в больницу. Мне сделали сканирование, чтобы выяснить, насколько сильно повреждение", – поделился музыкант.

Гитарист Queen также уточнил, что он чувствует очень сильную боль из-за травмы, а также пока не сможет самостоятельно ходить.

"Теперь понятно, что я не смогу ходить некоторое время без помощи или даже спать, потому что боль неумолима", – указал он.

Брайан Мэй попросил своих поклонников не присылать ему сообщений с сочувствиями. Гитарист подчеркнул, что для восстановления ему необходимы тишина и "лечебное молчание".

"Мне нужно уйти в тень, чтобы немного отдохнуть. Я вернусь, но мне нужен полный перерыв. Спасибо. Берегите себя", – подытожил Мэй.

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