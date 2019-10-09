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9 октября • обновлено в 18:25
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"Вызвала отвращение!" Звезда 90-х вернулся в Россию и рассказал о своем шоке

6.6т Читать материал на украинском

Бывший лидер популярной в 90-х группы "Парк Горького" Алексей Белов вернулся из Америки в Россию и был шокирован увиденным.

В этом он признался в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия-1", передает "Телепрограмма". Уточняется, что в США музыкант провел около десяти лет.

"Вернулись мы с ребятами, по сути, в другую страну. Вся музыка, которая лилась из громкоговорителей вызывала у нас отвращение. Все, что включали в такси, в барах – слушать это было невозможно. Я везде кричал: "Выключите, выключите. Я не могу это слушать", — рассказал Белов.

Алексей Белов рассказал о возвращении в Россию

Алексей Белов рассказал о возвращении в Россию

instagram/belovmusic

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Он признался, что вскоре после возвращения встретил будущую жену, певицу Ольгу Кормухину, в браке с которой у него родилась дочь. Многие говорили музыканту, когда он вернулся, что артистка ушла в монастырь или спилась.

"Когда мы встретились в монастыре, то я сразу обратил внимание, что на монашку она не похожа. Да и на пьющую тоже. Меньше чем через год мы венчались. Женитьба для меня – это колоссальная ответственность, поэтому до Оли я никогда не был женат", — добавил Белов.

Алексей Белов с женой и дочкой

Алексей Белов с женой и дочкой

instagram/belovmusic

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Персона
Алексей Белов
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес Новости России
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Он бы ещё в Украину съездил... А потом сравнил с Россией)
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van Dijk Max
van Dijk Max
Pyankovsky Alexey, пральна будя на уркаину
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70rus xxx
70rus xxx
Pyankovsky Alexey, так он про музыку.Что у нас,что на украине действительно современная музыка,в основном дерьмо.
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Mega Death
Mega Death
Кормухина живёт в прекрасном доме на острове по среди озера))
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