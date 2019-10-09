"Вызвала отвращение!" Звезда 90-х вернулся в Россию и рассказал о своем шоке

Бывший лидер популярной в 90-х группы "Парк Горького" Алексей Белов вернулся из Америки в Россию и был шокирован увиденным.

В этом он признался в программе "Судьба человека" на телеканале "Россия-1", передает "Телепрограмма". Уточняется, что в США музыкант провел около десяти лет.

"Вернулись мы с ребятами, по сути, в другую страну. Вся музыка, которая лилась из громкоговорителей вызывала у нас отвращение. Все, что включали в такси, в барах – слушать это было невозможно. Я везде кричал: "Выключите, выключите. Я не могу это слушать", — рассказал Белов.

Алексей Белов рассказал о возвращении в Россию instagram/belovmusic

Он признался, что вскоре после возвращения встретил будущую жену, певицу Ольгу Кормухину, в браке с которой у него родилась дочь. Многие говорили музыканту, когда он вернулся, что артистка ушла в монастырь или спилась.

"Когда мы встретились в монастыре, то я сразу обратил внимание, что на монашку она не похожа. Да и на пьющую тоже. Меньше чем через год мы венчались. Женитьба для меня – это колоссальная ответственность, поэтому до Оли я никогда не был женат", — добавил Белов.

Алексей Белов с женой и дочкой instagram/belovmusic

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