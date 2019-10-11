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11 октября • обновлено в 13:26
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"Впаривает бесплатный концерт, лишь бы пришли": в сети жестко высмеяли собравшуюся в Украину Чичерину

3.7т Читать материал на украинском

Скандальная российская певица Юлия Чичерина, известная поддержкой террористов на Донбассе, 14 октября даст бесплатный концерт в городе Брянка (Украина). В сети высмеяли ее поступок.

Так, украинский журналист и блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале опубликовал афишу предстоящего мероприятия и написал, что "Чичерина окончательно пришла к успеху".

Юлия Чичерина

Юлия Чичерина

Фото: 24smi.org

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"Смотрю, Чичерина окончательно пришла к успеху. Бесплатные концерты в Брянске — это успех. Не каждому покоряются такие вершины", — с иронией написал Казанский.

"Впаривает бесплатный концерт, лишь бы пришли": в сети жестко высмеяли собравшуюся в Украину Чичерину

Подписчики журналиста поддержали его позицию и отметили, что любительница "Л/ДНР" готова сделать все, лишь бы кто-то пришел на ее концерт в Украине.

"Впаривает бесплатный концерт, лишь бы пришли": в сети жестко высмеяли собравшуюся в Украину Чичерину
"Впаривает бесплатный концерт, лишь бы пришли": в сети жестко высмеяли собравшуюся в Украину Чичерину

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Чичерина опубликовала снимок, похваставшись короткой стрижкой. Пользователи нашли в ее внешнем виде сходство с актером Иваном Охлобыстиным, который также поддерживает агрессию РФ в Украине.

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Персона
Юлия Чичерина
Место
Россия
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Andria Viktor
Andria Viktor
Я их путаю,Чичерина и Охлобыста,кто из их кто.
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Не агрессию России против Украины она поддерживает, так кактого не существует, а освобождение Донбасса от фашисткогт режима Киева. Вот так
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