"Впаривает бесплатный концерт, лишь бы пришли": в сети жестко высмеяли собравшуюся в Украину Чичерину

Скандальная российская певица Юлия Чичерина, известная поддержкой террористов на Донбассе, 14 октября даст бесплатный концерт в городе Брянка (Украина). В сети высмеяли ее поступок.

Так, украинский журналист и блогер Денис Казанский в своем Telegram-канале опубликовал афишу предстоящего мероприятия и написал, что "Чичерина окончательно пришла к успеху".

Юлия Чичерина Фото: 24smi.org

"Смотрю, Чичерина окончательно пришла к успеху. Бесплатные концерты в Брянске — это успех. Не каждому покоряются такие вершины", — с иронией написал Казанский.

Подписчики журналиста поддержали его позицию и отметили, что любительница "Л/ДНР" готова сделать все, лишь бы кто-то пришел на ее концерт в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Юлия Чичерина опубликовала снимок, похваставшись короткой стрижкой. Пользователи нашли в ее внешнем виде сходство с актером Иваном Охлобыстиным, который также поддерживает агрессию РФ в Украине.

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