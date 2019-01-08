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Пьяный вдрызг ''крепкий орешек'' угодил в скандал: опубликованы фото

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Папарацци подловили легендарного голливудского актера Брюса Уиллиса пьяным вдрызг, когда тот выходил из клуба Аннабель в Лондоне.

Как сообщает Mirror, многие уже вернулись к будничным делам после праздников, однако "крепкий орешек" решил немного повременить с работой и от души повеселиться в развлекательном заведении.

63-летнего актера подловили на выходе из клуба. Он еле стоял на ногах, потому охранникам приходилось поддерживать звезду за руки, чтобы тот не рухнул.

Пьяный вдрызг ''крепкий орешек'' угодил в скандал: опубликованы фото

Hewitt / SplashNews.com

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Брюс едва справился со ступеньками и начал ругаться на смех окружающих. А когда "подгулявшего" актера усадили на заднее сидение авто, он показал фотографам средний палец. Уиллис веселился в закрытом клубе на мероприятии, которое организовал журнал GQ.

Пьяный вдрызг ''крепкий орешек'' угодил в скандал: опубликованы фото

Hewitt / SplashNews.com

Пьяный вдрызг ''крепкий орешек'' угодил в скандал: опубликованы фото

Hewitt / SplashNews.com

Пьяный вдрызг ''крепкий орешек'' угодил в скандал: опубликованы фото

Hewitt / SplashNews.com

Пьяный вдрызг ''крепкий орешек'' угодил в скандал: опубликованы фото

Hewitt / SplashNews.com

Пьяный вдрызг ''крепкий орешек'' угодил в скандал: опубликованы фото

Hewitt / SplashNews.com

Пьяный вдрызг ''крепкий орешек'' угодил в скандал: опубликованы фото

Hewitt / SplashNews.com

Пьяный вдрызг ''крепкий орешек'' угодил в скандал: опубликованы фото

Hewitt / SplashNews.com

Пьяный вдрызг ''крепкий орешек'' угодил в скандал: опубликованы фото

Hewitt / SplashNews.com

Пьяный вдрызг ''крепкий орешек'' угодил в скандал: опубликованы фото

Hewitt / SplashNews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Брюсс Уиллис является отцом пятерых детей. До нынешнего брака с Эммой Хемминг он был женат на актрисе Деми Мур, от которой у него три взрослых дочери: Румер, Скаутт и Таллула.

Эмма же подарила звезде еще двух дочек: Мейбл Рей и Эвелин Пенн. Недавно Таллула сфотографировалась полностью голой.

Персона
Брюс Уиллис
Место
АнглияЛондон
Тег
скандалы
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CARGO 100
CARGO 100
А ведь предупреждали: "Не связывайся с Порохом ..."
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