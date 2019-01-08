Пьяный вдрызг ''крепкий орешек'' угодил в скандал: опубликованы фото

Папарацци подловили легендарного голливудского актера Брюса Уиллиса пьяным вдрызг, когда тот выходил из клуба Аннабель в Лондоне.

Как сообщает Mirror, многие уже вернулись к будничным делам после праздников, однако "крепкий орешек" решил немного повременить с работой и от души повеселиться в развлекательном заведении.

63-летнего актера подловили на выходе из клуба. Он еле стоял на ногах, потому охранникам приходилось поддерживать звезду за руки, чтобы тот не рухнул.

Hewitt / SplashNews.com

Брюс едва справился со ступеньками и начал ругаться на смех окружающих. А когда "подгулявшего" актера усадили на заднее сидение авто, он показал фотографам средний палец. Уиллис веселился в закрытом клубе на мероприятии, которое организовал журнал GQ.

Hewitt / SplashNews.com

Hewitt / SplashNews.com

Hewitt / SplashNews.com

Hewitt / SplashNews.com

Hewitt / SplashNews.com

Hewitt / SplashNews.com

Hewitt / SplashNews.com

Hewitt / SplashNews.com

Hewitt / SplashNews.com

Как сообщал OBOZREVATEL, Брюсс Уиллис является отцом пятерых детей. До нынешнего брака с Эммой Хемминг он был женат на актрисе Деми Мур, от которой у него три взрослых дочери: Румер, Скаутт и Таллула.

Эмма же подарила звезде еще двух дочек: Мейбл Рей и Эвелин Пенн. Недавно Таллула сфотографировалась полностью голой.