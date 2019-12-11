"Путин – хубло!" Какие моменты из "Слуги народа" не покажут в России

Российский развлекательный телеканал "ТНТ" покажет сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский. Но, вероятнее всего из сериала удалят несколько сцен, в которых упоминается президент РФ Владимир Путин.

Так, к примеру в первой серии сериала президента РФ назвали "хублом".

– Знаете, кто такие носит? – Кто? – Путин. – Путин – хубло.

"Уважаемые депутаты. Уважаемые депутаты! Путина свергли!. Простите, это шутка, просто по другому вас не остановить".

Как писал OBOZREVATEL, сериал "Слуга народа" по итогам первого полугодия 2019 года вошел в число наиболее популярных в российских онлайн-кинотеатрах.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся