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11 декабря • обновлено в 12:27
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"Путин – хубло!" Какие моменты из "Слуги народа" не покажут в России

1.5т
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Российский развлекательный телеканал "ТНТ" покажет сериал "Слуга народа", главную роль в котором сыграл президент Украины Владимир Зеленский. Но, вероятнее всего из сериала удалят несколько сцен, в которых упоминается президент РФ Владимир Путин.

Так, к примеру в первой серии сериала президента РФ назвали "хублом".

"Путин – хубло!" Какие моменты из "Слуги народа" не покажут в России
Новости
"Диски продавал Юзик": в сети отреагировали на сериал "Слуга народа" в России
– Знаете, кто такие носит? – Кто? – Путин. – Путин – хубло.

"Уважаемые депутаты. Уважаемые депутаты! Путина свергли!. Простите, это шутка, просто по другому вас не остановить".

Как писал OBOZREVATEL, сериал "Слуга народа" по итогам первого полугодия 2019 года вошел в число наиболее популярных в российских онлайн-кинотеатрах.

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Автор
Мария Дидык
Персоны
Владимир Зеленский Владимир Путин
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Сериал Зеленского через день после встречи... Гениальный ход Путина. Сериалу скорее всего накрутят положительный рейтинг, отзывы...Расширят аудиторию... Украинская власть всегда падкая на личное обогащение...
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Хо Хол
Хо Хол
уровень села
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