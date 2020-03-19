Президент России Владимир Путин едко ответил на резкие шутки юмориста Максима Галкина о власти РФ.

Путин указал, что Галкин шутит о российских властях, так как не имеет собственной высокой должности, пишет ТАСС.

"Человек, у которого нет ни одной должности, может шутить как угодно. И его шутки востребованы", – заявил Путин.

Путин и Галкин

Отметим, ранее комик Максим Галкин пошутил о Путине во время выступления в Новосибирске в 2019 году. Видео с концерта было опубликовано в сети. Галкин тогда заметил, что Путин "уже давно завоевывает Марс".

"Люди думают уже, что президент – это не должность, что сама должность называется Путин. И на Путине может быть только Путин", – пошутил Галкин.

Как сообщал OBOZREVATEL, шоумен Максим Галкин, выступая на концерте в Кремлевском дворце, потроллил свою супругу Аллу Пугачеву и президента РФ Владимира Путина.

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