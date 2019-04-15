Пугачевой — 70 лет: как годы изменили Примадонну

Сегодня, 15 апреля, Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева отмечает 70-й день рождения. В 2020 году артистка отпразднует еще один юбилей — 55 лет на сцене.

OBOZREVATEL предлагает читателю увидеть, как менялась Пугачева за годы своего творчества.

16-летняя Алла Пугачева на записи своей первой песни "Робот", премьера которой состоялась на радиопередаче "С добрым утром".

Алле Пугачевой 29 лет. Снимок сделан на съемке фильма "Женщина, которая поет".

Пробы к фильму "Рецитал". История про девочку из деревни, которую в начале пути должна была играть Кристина Орбакайте, а потом уже и сама Пугачева, — так и не вышла из-за ссоры Примадонны с режиссером фильма.

Алла Пугачева с девятилетней Кристиной Орбакайте.

Фирменные балахоны Пугачевой фактически стали ее визитной карточкой.

Со временем женственный стиль Аллы Пугачевой становился все более откровенным. В 42 года юбки Примадонны становились все короче.

В 90-х Пугачева появилась на обложке Vogue.

Свадьба Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

После брака с комиком, который младше ее на 27 лет, Пугачева стала выглядеть значительно моложе. Она похудела и "выбросила" свои балахоны, заменив их более лаконичными и современными нарядами.

Как писал ранее OBOZREVATEL:

Из-за нашумевшего концерта к 70-летию Пугачевой в сети разгорелся ряд скандалов. В первую очередь пользователей возмутило то, что артистке одно из государственных учреждений предоставило спонсорскую помощь в размере 40 млн рублей для организации мероприятия.

Также музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что получая такую сумму на концерт, примадонна высокомерно и корыстно использует свое имя. А поведение артистки он назвал хамским и циничным.

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