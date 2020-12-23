Пугачева и Галкин празднуют годовщину брака: как живет самая влиятельная пара российского шоу-бизнеса

Российская примадонна Алла Пугачева и ее супруг, шоумен Максим Галкин 23 декабря отмечают семейный праздник. Именно в этот день они поженились ровно 9 лет назад.

Супруги познакомились еще в далеком 2001-м, но в ЗАГС отправились 23 декабря 2011 года. С тех пор вокруг самой влиятельной звездной семьи российского шоу-бизнеса ходит множество слухов. Что из них правда, а что фейк, читайте в материале OBOZREVATEL.

Летом 2019 годасупруги приобрели апартаменты на Кипре площадью 600 квадратных метров. Как только об этом стало известно, появились слухи, что звездная пара решила продать свой знаменитый замок в Подмосковье и обосноваться за рубежом.

Но эта информация оказалась фейком. Дочь Примадонны Кристина Орбакайте сообщила журналистам, что жилье на Кипре у супругов и правда есть, но там они намерены лишь отдыхать время от времени.

Два года назад ряд СМИ сообщали о том, что Галкин якобы изменяет Пугачевой с телеведущей Юлией Барановской. По слухам, Максим и бывшая жена футболиста Андрея Аршавина тайно встречались на протяжении некоторого времени. Также женщину подозревали в беременности от шоумена.

Однако в одном из интервьюЮлия Барановская опровергла слухи о тайном романе с Галкиным.

"Тот полный абсурд, который распространяют в последнее время о моей личной жизни, уже за гранью!Последний раз мы с Максом виделись на съемках проморолика для нового сезона "Первого канала" – это было давно! О чем тут говорить?" – высказалась Юлия изданию "СтарХит".

С Филиппом Киркоровым Пугачева прожила в браке 11 лет. Именно поп-король в 2001-м и познакомил примадонну с Галкиным. Несмотря на развод, между бывшими супругами всегда были хорошие отношения, однако недавно они перестали общаться.

Позже Филипп Киркоров подтвердил, что прекратил общение со своей бывшей супругой Аллой Пугачевой. В интервью изданию "КП" он заявлял, что у каждого из них своя жизнь. А "дружить домами" – было бы странно.

"Нет у нас никаких отношений, у каждого своя жизнь. Мы не дружим домами, это было бы странно. Но я испытываю к ней чувство любви и благодарности. И она знает, если придет беда, я всегда помогу. А радости ей есть с кем делить. Я же вижу – в отличие от Аллы, я на нее подписан в Instagram", – отмечал Киркоров.

Слухи о разводе пары появляются регулярно. Последний раз Пугачеву и Галкина "развели" летом этого года. Российский продюсер Андрей Разин сообщал "Собеседнику", что из-за пандемии Максим не в состоянии обеспечивать жену должным образом, поэтому пара якобы и задумалась о расставании.

Однако Галкин на все эти слухи отреагировал в своем стиле: опубликовал на личной странице в Instagram серию фото с женой.

"Не дождетесь, сплетники", – лаконично прокомментировал Галкин публикацию.

Отметим, что между Пугачевой и Галкиным 27-летняя разница в возрасте. Звездная пара, которая поженилась в 2011 году, воспитывает вместе двоих детей – дочь Елизавету и сына Гарри, рожденных суррогатной матерью.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский шоумен Максим Галкин случайно показал свою именитую супругу, 71-летнюю Аллу Пугачеву без макияжа в домашнем халате.