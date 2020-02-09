"Просто огонь!" Каменских показала горячее видео в купальнике

Украинская певица Настя Каменских показала яркое видео со своего отдыха. На нем она танцевала на пляже в купальнике. Поклонникам артистки очень понравился ролик и они оставили десятки комплиментов артистке.

Видео Каменских разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Настя Каменских instagram.com/kamenskux

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"Красотка. Научи Бузову так двигаться и петь", "Настя красавица", "Обожаю! Такая классная!", "Хорошо, что муж не против. Другой бы сказал мое, мое и только мое. Никому не дам смотреть", "Крутая", "Супер фигурка", "Видео просто огонь", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских показала стройную фигуру в купальнике. Однако фанаты осудили ее за фотошоп.

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