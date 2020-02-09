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9 февраля • обновлено в 18:57
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"Просто огонь!" Каменских показала горячее видео в купальнике

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Украинская певица Настя Каменских показала яркое видео со своего отдыха. На нем она танцевала на пляже в купальнике. Поклонникам артистки очень понравился ролик и они оставили десятки комплиментов артистке.

Видео Каменских разместила на своей странице в социальной сети Instagram.

Настя Каменских

Настя Каменских

instagram.com/kamenskux

Новости
Настя Каменских в сексуальном платье пообещала сюрприз на 14 февраля

"Красотка. Научи Бузову так двигаться и петь", "Настя красавица", "Обожаю! Такая классная!", "Хорошо, что муж не против. Другой бы сказал мое, мое и только мое. Никому не дам смотреть", "Крутая", "Супер фигурка", "Видео просто огонь", - пишут в сети.

"Просто огонь!" Каменских показала горячее видео в купальнике
"Просто огонь!" Каменских показала горячее видео в купальнике
"Просто огонь!" Каменских показала горячее видео в купальнике
"Просто огонь!" Каменских показала горячее видео в купальнике
"Просто огонь!" Каменских показала горячее видео в купальнике

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских показала стройную фигуру в купальнике. Однако фанаты осудили ее за фотошоп.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Настя Каменских (NK)
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Набepите в ютубe "Иринa Моpoзюк в труcaх и гимн Укрaины"-вот огонь ,так огонь...
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