Шоумен, член партии "Голос" Сергей Притула заявил, что самая большая проблема для иностранных инвестиций в Украину – это несостоятельность судебной системы.

Такое мнение он высказал в интервью "Радио Свобода" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

По его словам, Украина могла бы оптимизировать экономические проблемы и уменьшить падение, "если бы мы хорошо поработали предварительно с иностранными инвестициями и во времена предыдущей власти".

"Я имею в виду президента Порошенко и правительство Гройсмана, и во времена молодого кабмина Гончарука", – уточнил Притула.

Он добавил, что в Украину не хотят инвестировать "не потому, что у нас идет война". "Простите, в Израиле она 70 лет идет. И это не мешает получать Израиля столько инвестиций, нам еще плакать и плакать", – отметил шоумен.

Сергей Притула Скрин записи интервью

"Самая большая проблема – это несостоятельность судебной системы, судопроизводства Украины. Бизнесмены боятся вкладывать сюда средства, так как в них нет никакой гарантии, что завтра они просто с ними попрощаются.

Такие случаи даже в столице мы видели, когда одни люди инвестируют, например, в строительство торгово-развлекательного центра, а другие люди его "отжимают", а затем 9 лет идут суды для того, чтобы вернуть бизнес своему владельцу", – рассказал Притула.

На втором месте, как считает он, идет коррупционная составляющая. "А там дальше идут какие-то другие моменты. Поэтому мы просто пожинаем плоды того, что сеялось ранее", – сказал он.

Полное видео интервью:

Как писал OBOZREVATEL, в этом интервью Сергей Притула также высказался о походе в мэры Киева. Должность он назвал очень крутой и почетной.

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