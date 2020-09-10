Притула о звездах в политике: не называйте их клоунами, для них это комплимент

Украинский шоумен Сергей Притула, который баллотируется в мэры Киева, рассказал, что думает о том, когда звезд в политике называют "клоунами".

Об этом шла речь в интервью для проекта "Ходят слухи" на YouTube. По словам шоумена, если люди хотят обидеть представителей шоубиза – не стоит называть их таким образом. Ведь, по его мнению, клоун – это очень тяжелая работа. Поэтому для звезд это "большой комплимент" (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Люди, когда это пишут, не догадываются – таким образом они делают им большой комплимент. Если вы хотите обидеть человека из шоу-бизнеса, который идет в политику – не называйте его клоуном. Ведь клоун – это очень тяжелая работа. Это большое искусство рассмешить людей. Мастера циркового искусства работают без слов, делают титаническое дело – смешат самых маленьких. А когда смешно маленьким, то уже смешно и старшим. Поэтому клоун – это комплимент", – заявил Притула.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Притула объяснил, почему принял решение баллотироваться на выборы мэра Киева. Заявление об участии в выборах главы столицы он сделал 11 августа.

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