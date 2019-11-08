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8 ноября • обновлено в 19:16
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"Пришьет, если пахана не признает": Галкин на людях высмеял Путина и Жириновского

1.4т Читать материал на украинском

Российский комик и шоумен Максим Галкин жестко высмеял президента РФ Владимира Путина и одиозного политика Владимира Жириновского.

Так, в на своем выступлении в Новосибирске он назвал Жириновского "графом Дракулой". (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Пришьет, если пахана не признает": Галкин на людях высмеял Путина и Жириновского
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"Жириновский он же вообще, как граф Дракула. Его раз в пять лет будят, он из гроба встает, видит нас, кричит. И вот на кого эта слюна ядовитая попала - те 6% и идут за него голосовать не приходя в сознание. А если еще укусит кого-то по дороге, то и эти подтянутся", - высмеял Жириновского Галкин.

"Пришьет, если пахана не признает": Галкин на людях высмеял Путина и Жириновского

Скриншот из видео

Он отметил, что Жириновским руководит Путин.

"Вот смотрите, выборы закончились и Жириновского не видно. Он уже в склепе солью присыпанный лежит. А у Владимира Владимировича, царя нашего, золотая педаль. Он на нее нажмет и Жириновский в плохом настроении встает. А если у Жириновского очень плохое настроение, то у Путина в ядерном чемоданчике осиновый кол. Если пахана не признает он его и пришьет", - добавил комик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Максим Галкин пошутил о смерти "короля" эстрады Филиппа Киркорова. Видео смотрите здесь.

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Персоны
Владимир Путин Владимир Жириновский Максим Галкин
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