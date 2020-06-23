Принц Уильям попал в скандал: его унизили Маркл и Гарри

Принцы Уильям и Гарри с женами Меган Маркл и Кейт Миддлтон (фото – Marie Claire)

Британский принц Гарри и его супруга Меган Маркл нелестно высказались о своем ближайшем родственнике, наследнике королевского престола принце Уильяме. Они назвали его "черствым и бесчувственным", что могло стать причиной конфликта между ними.

Именно так Уильяма охарактеризовали герцоги Сассекские в скандальной книге "В поисках свободы", описывающей отношения Гарри и Маркл с членами королевской семьи. Об этом пишет Daily Star.

Приближенные к британской королевской семье опасаются, что книга выставит принца Уильяма в неприглядном свете из-за его реакции на отречение брата от титула.

Гарри и Уильям Фото: Daily Star

В биографической книге Меган Маркл и принц Гарри решили откровенно рассказать об отношениях с королевской семьей и о своем пути, в результате которого они отказались от своих привилегий и покинули Великобританию.

"Книга скоро выйдет, она называется "В поисках свободы". Это неофициальная биография Гарри и Меган. Королевские помощники обеспокоены, как в этой книге представят принца Уильяма. Полагаю, его назвали лишенным сострадания и бесчувственным. Королевские слуги готовятся к худшему", – отметил журналист Рассел Майерс, который анализировал биографическое издание.

По его словам, авторов книги, Дуранд и Скоуби, впустили в ближний круг принца Гарри и его жены и дали им доступ к секретным данным. Писатели опросили больше 100 человек в рамках подготовки материала.

Уильям и Кейт Миддлтон Фото: Daily Mail

"Эта биография может хорошо повлиять на репутацию Гарри и Меган, но очернить других членов королевской семьи, выставив их в плохом свете", – предположил Майерс.

Отметим, биографическая книга, написанная Каролин Дуранд и Омид Скоуби, поступит в продажу в августе 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, британские СМИ сообщили, что слухи о романе принца Уильяма и его вероятной любовницы Роуз Ханбери сознательно распространила супруга его брата Гарри Меган Маркл. Якобы этот факт окончательно разрушил взаимоотношения Миддлтон с Маркл.

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