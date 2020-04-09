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9 апреля • обновлено в 15:15
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Прикрылась подушкой: 15-летняя дочь Поляковой удивила сеть пикантным снимком

2.2т
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Дочь украинской певицы Оли Поляковой, 15-летняя Марии, опубликовала пикантное фото, на котором использовала подушку вместо одежды. Таким образом она приняла участие в необычном флешмобе #quarantinepillowchallenge.

В сети позитивно отреагировали на снимок и оставили множество положительных комментариев.Фото Мария Поялкова разместила на своей странице в Instagram.

Прикрылась подушкой: 15-летняя дочь Поляковой удивила сеть пикантным снимком

instagram.com/mashapolyakova

"Думаю, надо выпускать целую коллекцию таких", "Мне показалось, что это подушка", "Красиво!", "Креативненько", "Когда тебе срочно нужно платье, но под рукой только подушка", "Супер", - комментируют в сети.

Прикрылась подушкой: 15-летняя дочь Поляковой удивила сеть пикантным снимком
Прикрылась подушкой: 15-летняя дочь Поляковой удивила сеть пикантным снимком
Прикрылась подушкой: 15-летняя дочь Поляковой удивила сеть пикантным снимком
Прикрылась подушкой: 15-летняя дочь Поляковой удивила сеть пикантным снимком

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Оля Полякова вызвала бурные споры среди украинцев в сети своим заявлением о том, что в Украине языковая проблема существует только в политической плоскости, а "людям все равно".

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Автор
Мария Дидык
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Гоша Злой
Гоша Злой
тот случай, когда природа отдыхает на детях...
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