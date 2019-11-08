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8 ноября • обновлено в 11:42
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"Позор!" На представлении мужа Собчак вспыхнул скандал

1.8т Читать материал на украинском

Супруг журналистки Ксении Собчак режиссер Константин Богомолов оказался в центре скандала из-за собственного спектакля.

Как сообщает КП, на днях в Театре на Малой Бронной состоялась премьера спектакля "Норма" по роману Владимира Сорокина. И с самого начала вечер обещал быть непростым, ведь сам Константин вышел на сцену и предупредил зрителей: "Если будут пускать тараканов на сцену или кричать "позор!", - не пугайтесь". Впрочем, это не уберегло режиссера от громкого скандала и криков "Позор!"

Ксения Собчак и Константин Богомолов

Ксения Собчак и Константин Богомолов

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Как оказалось, не все зрители были готовы к сценам, где герой сношает родную землю или поедает фекалии. В результате люди начали кричать и вскакивать со своих мест, а несколько человек обратились к режиссеру из партера: "А вы сами-то давно дерьмо ели?"

Однако самое интересное было в антракте, когда активисты едва не побили Богомолова. Они бросились к режиссеру с криками "позор!".

А как передает Cosmo.ru, зрители заявили, что им жаль денег, потраченных на билеты: "Это какой позор! Мы пришли смотреть, как актеры едят говно".

Впрочем, сама Собчак, которая, кстати, осталась вполне довольна спектаклем, написала в своем Telegram-канале обращение к порталу:

"Дорогое Космо, пусть ваши издатели вас не подставляют: писать такие репортажи о каких-то проплаченных нашистах стыдно. Даже за укладку и маникюр. Приравнивать двух проплаченных мудаков "Серба" к "зрителям" ну прям днище".

"Позор!" На представлении мужа Собчак вспыхнул скандал

Как ранее писал OBOZREVATEL, в новом выпуске шоу "Осторожно, Собчак!" Андрей Малахов рассказал о главном запрете на росТВ.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персоны
Ксения Собчак Константин Богомолов
Место
Россия
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Тюпель Автондил
Тюпель Автондил
Если сабчак нравится жрать дерьмо, это не значит что это всем должно нравиться.
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Mega Death
Mega Death
Откуда взялись "активисты" в антракте?)) Все активисты на Украине))
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