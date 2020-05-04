Потолстела до 80 кг: как выглядела Настя Каменских до похудения

Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) в понедельник, 4 мая, отмечает свой день рождения. Ей исполняется 32 года.

Как известно, Настя Каменских в свое время сумела сильно похудеть: певица сбросила почти 20 килограммов. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, какой артистка была до похудения и как она выглядит сейчас.

Настя Каменских до и после похудения lux.fm

Несколько лет назад Настю Каменских подозревали в беременности, однако компрометирующие фото с намечающимся животиком артистка объяснила тем, что потолстела из-за ненормированного рабочего графика – ее вес достиг 80 кг.

В конце концов Настя решила всерьез заняться проблемой. Уже более трех лет Каменских живет "спортивной" жизнью. С помощью диет и занятий спортом певице удалось сбросить почти 20 килограммов.

Настя Каменских до похудения golos.ua

Настя Каменских до похудения Pinterest

Настя Каменских до похудения viva.ua

Артистка даже завела блог, в котором описывала свои труды над идеальным телом.

По словам Насти Каменских, похудеть ей помог режим дня, пятиразовое питание, белковая пища с клетчаткой, отказ от сладкого, разгрузочные дни и физическая активность.

Настя Каменских до и после похудения Pinterest

Настя Каменских до и после похудения foodmenu.ru.com

Настя Каменских после похудения instagram.com/kamenskux

Настя Каменских после похудения instagram.com/kamenskux

Настя Каменских после похудения instagram.com/kamenskux

Настя Каменских после похудения instagram.com/kamenskux

Настя Каменских после похудения instagram.com/kamenskux

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким был Потап 20 лет назад и как его изменил роман с Каменских.

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