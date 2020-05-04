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4 мая • обновлено в 11:28
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Потолстела до 80 кг: как выглядела Настя Каменских до похудения

15.5т
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Популярная украинская певица Настя Каменских (NK) в понедельник, 4 мая, отмечает свой день рождения. Ей исполняется 32 года.

Как известно, Настя Каменских в свое время сумела сильно похудеть: певица сбросила почти 20 килограммов. OBOZREVATEL предлагает вспомнить, какой артистка была до похудения и как она выглядит сейчас.

Настя Каменских до и после похудения

Настя Каменских до и после похудения

lux.fm

Несколько лет назад Настю Каменских подозревали в беременности, однако компрометирующие фото с намечающимся животиком артистка объяснила тем, что потолстела из-за ненормированного рабочего графика – ее вес достиг 80 кг.

В конце концов Настя решила всерьез заняться проблемой. Уже более трех лет Каменских живет "спортивной" жизнью. С помощью диет и занятий спортом певице удалось сбросить почти 20 килограммов.

Настя Каменских до похудения

Настя Каменских до похудения

golos.ua

Настя Каменских до похудения

Настя Каменских до похудения

Pinterest

Настя Каменских до похудения

Настя Каменских до похудения

viva.ua

Артистка даже завела блог, в котором описывала свои труды над идеальным телом.

По словам Насти Каменских, похудеть ей помог режим дня, пятиразовое питание, белковая пища с клетчаткой, отказ от сладкого, разгрузочные дни и физическая активность.

Настя Каменских до и после похудения

Настя Каменских до и после похудения

Pinterest

Настя Каменских до и после похудения

Настя Каменских до и после похудения

foodmenu.ru.com

Настя Каменских после похудения

Настя Каменских после похудения

instagram.com/kamenskux

Настя Каменских после похудения

Настя Каменских после похудения

instagram.com/kamenskux

Настя Каменских после похудения

Настя Каменских после похудения

instagram.com/kamenskux

Настя Каменских после похудения

Настя Каменских после похудения

instagram.com/kamenskux

Настя Каменских после похудения

Настя Каменских после похудения

instagram.com/kamenskux

ARM WORKOUT 💪 ⠀ На моем YouTube канале вышло новое видео с тренировкой рук и плеч 🙆‍♀️ Тренируемся под музыку! В этот раз - под вашу любимую ELEFANTE 🐘 ⠀ Обязательно выполняйте минимум три похода тренировки, чтобы добиться результата! Этими упражнениями вы не перекачаете свои руки и плечи, а сделаете их крепкими и женственными. ⠀ И теперь у вас есть три видео, три тренировки и готовый супер сет для вашей Ким, для ног, рук и пресса! ⠀ Любите себя и любите своё тело! Заботьтесь о нем и делайте его сильнее вместе со мной! У вас все получится! ❤️

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, каким был Потап 20 лет назад и как его изменил роман с Каменских.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Читайте все новости по теме "Реальное похудение" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Темы
Реальное похудение похудение
Персоны
Настя Каменских (NK) Алексей Потапенко (Потап)
Место
Украина
Теги
день рождения музыка люди шоу-бизнес шоу похудение звезды
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