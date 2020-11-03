Потап впервые рассказал, как познакомился с Тиллем Линдеманном. Видео

Популярный украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) рассказал, что познакомился с солистом немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном в одном из киевских ресторанов.

Так, по словам артиста, они с Тиллем случайно оказались за одним столом и сильно напились вместе. После чего стали буянить в ресторане. Такими подробностями Потап поделился в новом выпуске своего шоу 2POPODCAST (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Тилль – очень классный. Мы познакомились с ним, когда оказались в ресторане, сидя за одним столом. Было хорошее настроение и мы с ним очень сильно напились. Это было в ресторане "Царское село" в Киеве. А он – пловец, я – ватерполист. И тут я говорю: "А сейчас на 6-ой дорожке выступает пловец ГДР Тилль Линдеманн. На старт, внимание, марш – он залазит на стол и прыгает, стол разваливается, официанты в шоке", – рассказал Потап.

После инцидента рэпер дал официанту сто долларов и этот поступок ошеломил Линдеманна.

"После всего я дал сто долларов официанту. И он сказал: "Ты относишься по-человечески, ты будешь моим другом навсегда". С того момента мы дружим", – подытожил Потап.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинский рэпер Потап (Алексей Потапенко) признался, что не верит в дружбу между мужчиной и женщиной.