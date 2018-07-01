Порошенко наградил музыканта Джона Малковича

Президент Петр Порошенко наградил высокими государственными наградами американского актера и дирижера Джона Малковича, а также организаторов Равеннского фестиваля.

Вручение прошло на Софийской площади столицы Украины во время концерта "Пути дружбы. Равенна — Киев", сообщает пресс-служба главы государства.

"Именно такие фестивали как "Пути дружбы" - это культурная связь. Это возвращение Украины к большой семье европейских народов. Тысячу лет назад здесь, на Софийской площади, когда Киев был одним из центров Восточной Европы, здесь била культурная жизнь всей Европы. И сегодня Украина возвращается в Европу", - сказал президент, обращаясь к организаторам, участникам и зрителям фестиваля.

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Порошенко отметил, что во время российской агрессии, когда Украина сражается за свой суверенитет, поддержка представителей высокого искусства очень важна.

Президент поблагодарил "фантастических гениев музыки, которые дали нам возможность сегодня иметь этот праздник". Особые слова благодарности он выразил маэстро Рикардо Мути и директору Равенского фестиваля Кристине Мути, которые согласились провести фестиваль в Киеве по приглашению украинской стороны.

"Я твердо убежден, что этот проект достойно выполнит благородную миссию межнационального культурного взаимообогащения. Он является примером высокого гуманизма, он несет важную миротворческую миссию, он чтит память жертв трагических событий современности", - сказал он.

Также Порошенко вручил государственные награды за весомый личный вклад в развитие международного культурного сотрудничества, отстаивание ценностей мира и свободы, поддержке государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. Дирижер Рикардо Мути и актер Джон Малкович были награждены орденом "За заслуги" III степени, куратор проекта "Пути дружбы. Равенна-Киев", профессор Николо Франко Баллони - орденом "За заслуги" I степени. Орденом княгини Ольги III степени награждена президент проекта "Равенна Фестиваль" Кристина Мути.

Как сообщал OBOZREVATEL, Джон Малкович во время выступления на Софийской площади прочел поэму "Портрет Линкольна" под аккомпанемент симфонического оркестра.