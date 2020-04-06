Порноактер из Украины погиб под Москвой

Скандальный блогер, шоумен и порноактер Павел Петель из Украины разбился в ДТП в Подмосковье.
Мужчина погиб в аварии в Подольске: на Симферопольском шоссе Мерседес влетел на скорости около 200 км/ч в фуру, стоявшую на заправке, сообщает Телеграм-канал Mash.
Известно, что в авто находились четыре человека – водитель и два пассажира погибли на месте. Еще один человек выжил.
Петель разбился в ДТП
Предварительно установлено, что Петель направлялся в Москву из миграционного центра в Сахарово. Он остановил попутку и сел на переднее пассажирское сиденье. Он скончался на месте.
Павел Петель погиб в ДТП
Отметим, что Петеля искали двое суток и только сейчас его смогли установить, что он разбился в ДТП.
Павел Петель родился в Днепропетровске, а после переехал в Москву. Мужчина прославился своими эпатажными выходками и появлении на публике появлениями в женской одежде и с макияжем.
Павел Петель в женском образе
Петель в женском образе
Павел Петель
На ТВ он засветился в в шоу "Давай поженимся". Он также вел блог на платформе YouTube, где в образе "богатой женщины" рассказывал о трендах в одежде и рассуждал о моде.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России трагически погиб известный видеоблогер.
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