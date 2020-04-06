Главная Новости
6 апреля • обновлено в 08:24
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Порноактер из Украины погиб под Москвой

9.7т
Читать материал на украинском

Скандальный блогер, шоумен и порноактер Павел Петель из Украины разбился в ДТП в Подмосковье.

Мужчина погиб в аварии в Подольске: на Симферопольском шоссе Мерседес влетел на скорости около 200 км/ч в фуру, стоявшую на заправке, сообщает Телеграм-канал Mash.

Известно, что в авто находились четыре человека – водитель и два пассажира погибли на месте. Еще один человек выжил.

Петель разбился в ДТП

Петель разбился в ДТП

Предварительно установлено, что Петель направлялся в Москву из миграционного центра в Сахарово. Он остановил попутку и сел на переднее пассажирское сиденье. Он скончался на месте.

Павел Петель погиб в ДТП

Павел Петель погиб в ДТП

Отметим, что Петеля искали двое суток и только сейчас его смогли установить, что он разбился в ДТП.

Павел Петель родился в Днепропетровске, а после переехал в Москву. Мужчина прославился своими эпатажными выходками и появлении на публике появлениями в женской одежде и с макияжем.

Павел Петель в женском образе

Павел Петель в женском образе

Петель в женском образе

Петель в женском образе

Павел Петель

Павел Петель

На ТВ он засветился в в шоу "Давай поженимся". Он также вел блог на платформе YouTube, где в образе "богатой женщины" рассказывал о трендах в одежде и рассуждал о моде.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России трагически погиб известный видеоблогер.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия Москва
Теги
ДТП Новости России блогер
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
13
12
Смешно
0
Интересно
2
Печально
10
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Это кто, нaxpeн, вообще такой?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги