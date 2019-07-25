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"Пора на пенсию!" 65-летнюю Успенскую высмеяли за вульгарный образ

1.4т Читать материал на украинском

Российскую звезду шансона, певицу Любовь Успенскую высмеяли из-за странного наряда на концерте в Баку. Так, 65-летняя артистка вышла на сцену в коротком платье и ботфортах.

Снимок она разместила на своей странице в социальной сети Instagram. Многие поклонники певицы удивились ее странному образу.

"Пора на пенсию!" 65-летнюю Успенскую высмеяли за вульгарный образ
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"На пенсию пора! Как можно в таком возрасте в таких нарядах по сцене скакать? Пошло и не по возрасту!", "Люба, а зачем летом на эстраде сапоги?", "К сапогам в баку еще надо унты прихватить", "Лето, а вы в сапогах. Ужас!", "Голос не тот уже. Неприятно слушать", - пишут в сети.

"Пора на пенсию!" 65-летнюю Успенскую высмеяли за вульгарный образ
"Пора на пенсию!" 65-летнюю Успенскую высмеяли за вульгарный образ
"Пора на пенсию!" 65-летнюю Успенскую высмеяли за вульгарный образ
"Пора на пенсию!" 65-летнюю Успенскую высмеяли за вульгарный образ
"Пора на пенсию!" 65-летнюю Успенскую высмеяли за вульгарный образ
"Пора на пенсию!" 65-летнюю Успенскую высмеяли за вульгарный образ
"Пора на пенсию!" 65-летнюю Успенскую высмеяли за вульгарный образ

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Успенская посетила программу AGENTSHOW с Анастасией Ивлеевой, где призналась, что на ее глазах когда-то убили шестерых людей.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Персона
Любовь Успенская
Место
Россия
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