Популярный среди украинцев курорт накрыло сильным землетрясением

31 июля на популярном среди украинских туристов греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 5,3.

Эпицентр находился в 31 км к юго-западу от города Ираклиона. Об этом сообщает Kathimerini.

Крит Kuku Travel

Туристы на острове сообщают, что землетрясение продолжалось в течение 4-5 секунд. О разрушениях зданий или пострадавших пока не сообщается.

Отметим, что 19 июля в Афинах произошло землетрясение магнитудой 5,1. Оно повредило несколько зданий, а четыре человека были госпитализированы с травмами. Эпицентр подземных толчков располагался в 26 километрах к северо-западу от города, а очаг залегал на глубине 2 километров.

Как сообщал OBOZREVATEL, мощное землетрясение всколыхнуло популярный среди туристов индонезийский остров Бали, в результате чего пострадали семь человек.

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