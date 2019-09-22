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22 сентября • обновлено в 08:19
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Поправилась на 20 кг: появились эксклюзивные данные о состоянии Заворотнюк

1.6т Читать материал на украинском

Российскую актрису Анастасию Заворотнюк, у которой якобы диагностировали последнюю стадию рака головного мозга, перевели в обычную палату, поскольку у нее еще есть шансы на некоторое время вернуться к полноценной жизни.

Об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказал врач НМИЦ нейрохирургии имени академика Н. Н. Бурденко Александр Саникидзе.

По его данным, артистка поправилась примерно на 20 кг, однако она может быстро скинуть вес.

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У Заворотнюк рак: актриса поправилась на 20 кг

Комсомольская правда

Врач отметил, что есть разница между искусственной комой, в которую ввели актрису, и комой, вызванной опухолью мозга. В первом случае пациента вводят в бессознательное состояние специально, чтобы лечение было более эффективным.

"Если же человек впал в кому от глиобластомы, то маловероятно, что там что-то поможет уже. Эти две комы — две разные вещи абсолютно", – пояснил он.

В том, что актрису перевели из отделения реанимации, Саникидзе не увидел ничего удивительного: "Такое может быть. Это зависит от лечения, от размера опухоли".

Саникидзе отметил, что глиобластома по-разному реагирует на химиотерапию и облучениев зависимости от генетических возможностей организма. Кроме того, генетика и расположение опухоли определяют, сколько человек проживет с этим заболеванием и какие изменения будут происходить с пациентом.

"Если опухоль находится в стволе головного мозга (через ствол проходят все пути, через которые головной мозг сообщается с основным телом), тогда у человека не будут двигаться рука, нога и так далее. Если опухоль, например, в правой или левой лобной доле, то человек ходит, передвигается. Часто самостоятельно такие пациенты ходят в наш институт имени Бурденко на облучение, на химиотерапию. И живут полноценной жизнью до какого-то этапа", – добавил нейрохирург.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Теги
Глиобластома рак Новости России
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