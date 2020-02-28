Полякова заняла место Зеленского в шоу "Квартала 95": в сети споры

Украинская певица Оля Полякова стала партнершей Евгения Кошевого в новом сезоне шоу "Рассмеши комика".

Об этом сообщается на официальной странице студии "Квартал 95" в Instagram.

Оля Полякова Instagram @polyakovamusic

"Шутки я очень люблю, на любую тему. Главное – чтобы они действительно были смешными. Но деньги я люблю не меньше, и не хочу их кому-то отдавать. Поэтому сразу предупреждаю участников "Рассмеши комика", что меня покорить будет непросто. Не думайте, что я дурносмех. Нет-нет-нет, работу я свою хорошо знаю и рассмешить меня будет сложно", – говорит Полякова.

Примечательно, что новость вызвала бурную реакцию и споры у поклонников шоу. Так, одни зрители убеждены, что Оля Полякова и Евгений Кошевой станут хорошим дуэтом, другие же, наоборот, настроены скептически.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Оля Полякова рассказала, что однажды ее домогался один из министров времен правления Виктора Януковича.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.