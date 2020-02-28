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28 февраля • обновлено в 13:03
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Полякова стала партнершей Кошевого в "Рассмеши комика": в сети споры

2.2т
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Украинская певица Оля Полякова стала партнершей Евгения Кошевого в новом сезоне шоу "Рассмеши комика".

Об этом сообщается на официальной странице студии "Квартал 95" в Instagram.

Оля Полякова

Оля Полякова

Instagram @polyakovamusic

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"Людям "не все равно": заявление Поляковой о русском языке в Украине вызвало споры в сети

"Шутки я очень люблю, на любую тему. Главное чтобы они действительно были смешными. Но деньги я люблю не меньше, и не хочу их кому-то отдавать. Поэтому сразу предупреждаю участников "Рассмеши комика", что меня покорить будет непросто. Не думайте, что я дурносмех. Нет-нет-нет, работу я свою хорошо знаю и рассмешить меня будет сложно", говорит Полякова.

Примечательно, что новость вызвала бурную реакцию и споры у поклонников шоу. Так, одни зрители убеждены, что Оля Полякова и Евгений Кошевой станут хорошим дуэтом, другие же, наоборот, настроены скептически.

Полякова заняла место Зеленского в шоу "Квартала 95": в сети споры
Полякова заняла место Зеленского в шоу "Квартала 95": в сети споры
Полякова заняла место Зеленского в шоу "Квартала 95": в сети споры
Полякова заняла место Зеленского в шоу "Квартала 95": в сети споры
Полякова заняла место Зеленского в шоу "Квартала 95": в сети споры
Полякова заняла место Зеленского в шоу "Квартала 95": в сети споры
Полякова заняла место Зеленского в шоу "Квартала 95": в сети споры
Полякова заняла место Зеленского в шоу "Квартала 95": в сети споры
Полякова заняла место Зеленского в шоу "Квартала 95": в сети споры
Полякова заняла место Зеленского в шоу "Квартала 95": в сети споры

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Оля Полякова рассказала, что однажды ее домогался один из министров времен правления Виктора Януковича.

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Автор
Анна Михно
Персоны
Евгений Кошевой Оля Полякова
Место
Украина
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
все що повязано з 95 кв все токсично БІЖИ дура.
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