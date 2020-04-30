Полякова показала пышную грудь без белья: горячее фото

Украинская певица Оля Полякова взбудоражила поклонников пикантным снимком, на котором засветила голую грудь.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черной майке, которую подвернула так, что было видно ее бюст. И в белых шортах.

Оля Полякова Фото: instagram/polyakovamusic

"Вот так можно выглядеть с помощью блинов, пицц, пасок, и каждодневных тренировок! Давайте со мной!" – написала Полякова.

Оля Полякова засветила голую грудь Фото: instagram/polyakovamusic

Поклонники пришли в восторг от нового фото звезды и засыпали ее комплиментами.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Оли Поляковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Оля Полякова в откровенном купальнике Фото: instagram/polyakovamusic

Оля Полякова продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/polyakovamusic

Соблазнительная Оля Полякова Фото: instagram/polyakovamusic

Оля Полякова сексуально позирует на камеру Фото: instagram/polyakovamusic

Оля Полякова в откровенном купальнике Фото: instagram/polyakovamusic

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голая Полякова ошарашила поклонников пикантным фото, использовав популярное в сети приложение.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!