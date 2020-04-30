Главная Новости
1 мая • обновлено в 03:39
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Полякова показала пышную грудь без белья: горячее фото

1.1т
Читать материал на украинском

Украинская певица Оля Полякова взбудоражила поклонников пикантным снимком, на котором засветила голую грудь.

Соответствующее фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черной майке, которую подвернула так, что было видно ее бюст. И в белых шортах.

Оля Полякова

Оля Полякова

Фото: instagram/polyakovamusic

"Вот так можно выглядеть с помощью блинов, пицц, пасок, и каждодневных тренировок! Давайте со мной!" – написала Полякова.

Оля Полякова засветила голую грудь

Оля Полякова засветила голую грудь

Фото: instagram/polyakovamusic

Поклонники пришли в восторг от нового фото звезды и засыпали ее комплиментами.

Полякова показала пышную грудь без белья: горячее фото
Полякова показала пышную грудь без белья: горячее фото
Полякова показала пышную грудь без белья: горячее фото
Полякова показала пышную грудь без белья: горячее фото

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Оли Поляковой, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Оля Полякова в откровенном купальнике

Оля Полякова в откровенном купальнике

Фото: instagram/polyakovamusic

Оля Полякова продемонстрировала "пятую точку"

Оля Полякова продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/polyakovamusic

Соблазнительная Оля Полякова

Соблазнительная Оля Полякова

Фото: instagram/polyakovamusic

Оля Полякова сексуально позирует на камеру

Оля Полякова сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/polyakovamusic

Оля Полякова в откровенном купальнике

Оля Полякова в откровенном купальнике

Фото: instagram/polyakovamusic

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее голая Полякова ошарашила поклонников пикантным фото, использовав популярное в сети приложение.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Автор
Кристина Долматова
Персона
Оля Полякова
Место
Украина
Теги
шоу-бизнес шоу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги