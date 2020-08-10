Российская актриса Кристина Асмус, которая разводится со своим супругом Гариком Харламовым, показала в сети фото, на которых позировала полностью обнаженной.

Так, артистка сфотографировалась в ванной и разместила свой снимок в Instagram. Также она иронично подписала фото, таким образом дав отпор хейтерам.

"Развелась, чтобы эту фотку выложить", – отметила Асмус.

Голая Кристина Асмус в ванной Instagram Кристина Асмус

Такж она добавила в пост множество "красноречивых" хештегов, которыми также потроллила недоброжелателей.

Полностью голая Асмус показала себя в ванной: в сети фурор

Поклонники бурно отреагировали на снимок Кристины Асмус. Многие из них посмеялись над остроумием актрисы, другие же раскритиковали ее за вульгарную выходку в сети.

"Опять пиар по поводу развода, а вроде взрослая девушка. Это уже болезнь", – возмутились некоторые фанаты.

Полностью голая Асмус показала себя в ванной: в сети фурор Instagram Кристина Асмус

Полностью голая Асмус показала себя в ванной: в сети фурор Instagram Кристина Асмус

Полностью голая Асмус показала себя в ванной: в сети фурор Instagram Кристина Асмус

Полностью голая Асмус показала себя в ванной: в сети фурор Instagram Кристина Асмус

Полностью голая Асмус показала себя в ванной: в сети фурор Instagram Кристина Асмус

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне 2020 стало известно, что Гарик Харламов и Кристина Асмус расстаются после 8 лет брака. Супруги отметили, что это взвешенное и обоюдное решение. У пары есть общая 6-летняя дочь Анастасия. Впоследствии Харламов высмеял слухи своих знакомых о том, что причиной его развода с Кристиной Асмус стал сложный характер и алкоголизм.

Супруги договорились, что их шестилетняя дочь Настя останется с матерью. А что касается раздела имущества и алиментов – Харламов и Асмус будут решать этот вопрос через суд.