Поклонская рассказала о визите итальянского дизайнера в Крым

Известный итальянский дизайнер Роберто Биаджини приехал в Крым для проведения обучающих лекций.

Об этом сообщила на личной странице в Instagram депутат нелегитимной Госдумы России, "экс-прокурор" временно оккупированного Крыма Наталья Поклонская (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В ходе встречи с дизайнерами и стилистами Крыма и Севастополя Роберто провел ознакомительную лекцию и поделился своим опытом. Договорились о проведении совместного проекта, о котором расскажу позже. Уверена, данный проект будет грандиозным и полезным для мира моды и нашего полуострова", – написала она.

Поклонская также отметила, что визит Биаджини состоялся благодаря усилиям главы комитета Госдумы РФ по международным делам Леонида Слуцкого.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наталья Поклонская цинично призналась в любви украинскому языку и спела известный хит Софии Ротару "Черемшина".