Пока Заворотнюк в больнице: дочь актрисы похвасталась шикарным отдыхом в Италии

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая больна раком, Анна улетела отдыхать в Италию.
Фотографиями девушка делится на своей странице в Instagram в stories.
Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной
Instagram @a_zavorotnyuk
Так, в частности, в соцсети 24-летней Анны появились яркие фотографии из Рима.
На одном из снимком Заворотнюк показала, как отдыхает в ресторане и ест трюфели. А, судя по другим фото, дочь актрисы отправилась на прогулку по городу. В кадр попали популярные римские достопримечательности – Фонтан Треви, Колизей.
Анна Заворотнюк наслаждается отдыхом в Италии
Instagram @anna_zavorotnyuk
Анна Заворотнюк наслаждается отдыхом в Италии
Instagram @anna_zavorotnyuk
Анна Заворотнюк наслаждается отдыхом в Италии
Instagram @anna_zavorotnyuk
Анна Заворотнюк наслаждается отдыхом в Италии
Instagram @anna_zavorotnyuk
Стоит отметить, что в последнее время Анна довольно редко делится с поклонниками новыми фотографиями. В частности, последняя публикация в Instagram Заворотнюк была сделана еще в октябре прошлого года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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