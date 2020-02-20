Пока Заворотнюк в больнице: дочь актрисы похвасталась шикарным отдыхом в Италии

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая больна раком, Анна улетела отдыхать в Италию.

Фотографиями девушка делится на своей странице в Instagram в stories.

Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной Instagram @a_zavorotnyuk

Так, в частности, в соцсети 24-летней Анны появились яркие фотографии из Рима.

На одном из снимком Заворотнюк показала, как отдыхает в ресторане и ест трюфели. А, судя по другим фото, дочь актрисы отправилась на прогулку по городу. В кадр попали популярные римские достопримечательности – Фонтан Треви, Колизей.

Анна Заворотнюк наслаждается отдыхом в Италии Instagram @anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк наслаждается отдыхом в Италии Instagram @anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк наслаждается отдыхом в Италии Instagram @anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк наслаждается отдыхом в Италии Instagram @anna_zavorotnyuk

Стоит отметить, что в последнее время Анна довольно редко делится с поклонниками новыми фотографиями. В частности, последняя публикация в Instagram Заворотнюк была сделана еще в октябре прошлого года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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