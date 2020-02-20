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20 февраля • обновлено в 08:13
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Пока Заворотнюк в больнице: дочь актрисы похвасталась шикарным отдыхом в Италии

2.3т
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Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая больна раком, Анна улетела отдыхать в Италию.

Фотографиями девушка делится на своей странице в Instagram в stories.

Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной

Анастасия Заворотнюк с дочкой Анной

Instagram @a_zavorotnyuk

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Так, в частности, в соцсети 24-летней Анны появились яркие фотографии из Рима.

На одном из снимком Заворотнюк показала, как отдыхает в ресторане и ест трюфели. А, судя по другим фото, дочь актрисы отправилась на прогулку по городу. В кадр попали популярные римские достопримечательности – Фонтан Треви, Колизей.

Анна Заворотнюк наслаждается отдыхом в Италии

Анна Заворотнюк наслаждается отдыхом в Италии

Instagram @anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк наслаждается отдыхом в Италии

Анна Заворотнюк наслаждается отдыхом в Италии

Instagram @anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк наслаждается отдыхом в Италии

Анна Заворотнюк наслаждается отдыхом в Италии

Instagram @anna_zavorotnyuk

Анна Заворотнюк наслаждается отдыхом в Италии

Анна Заворотнюк наслаждается отдыхом в Италии

Instagram @anna_zavorotnyuk

Стоит отметить, что в последнее время Анна довольно редко делится с поклонниками новыми фотографиями. В частности, последняя публикация в Instagram Заворотнюк была сделана еще в октябре прошлого года.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Анна Михно
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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