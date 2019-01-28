''Пойман в ловушку'': Меган Маркл обвинили в мрачных переменах с принцом Гарри

Жену принца Гарри Меган Маркл обвинили в том, что она оказала сильное влияние на своего супруга. Он стал более мрачным и раздражительным.

Кроме того принц еще и сел на диету. Об этом сообщает Page Six.

"Люди любят в Гарри то, что он живет с сердцем нараспашку. Он приземленный, обычный парень, "пойманный в ловушку в королевском мире", и он не относился к себе слишком серьезно, как сейчас", - отметил журналист Дункан Ларком.

В качестве примера издание приводит тур принцев Гарри и Уильяма с семьями по Австралии, Новой Зеландии и Океании в октябре 2018 года. Как отмечается, обычно во время своих поездок Гарри и Ульям активно взаимодействовали с прессой и даже устраивали вечеринки для журналистов. Однако в этот раз члены королевской семьи вели себя достаточно закрыто.

Сама Меган, по данным журналистов, погрузилась в работу. Она занята в благотворительной организации "Королевский фонд", которую возглавляет со своим мужем, а также принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. Также Меган недавно взяла патронаж над еще несколькими структурами.

Как сообщал OBOZREVATEL, британские СМИ назвали пол и имя будущего ребенка принца Гарри и Меган Маркл. По версии прессы, герцогиня родит девочку, которую назовут Дианой в честь знаменитой матери принца.

Также недавно появилась информация, что приближенные к королеве Елизавете II лица жестко оскорбляют герцогиню Сассекскую.

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