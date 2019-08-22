"Почти все – родственники": Крутой рассказал о наглости друга Путина в шоубизе

Известный российский композитор Игорь Крутой, которому исполнилось 65 лет, рассказал о притеснениях молодых музыкантов главой Русской Медиагруппы Владимиром Киселевым.

На эту тему он обратил внимание во время интервью газете "Аргументы и факты", уточнив, что артистам просто не дают выхода на федеральные каналы в РФ и на радио.

Игорь Крутой рассказал о притеснениях музыкантов Владимиром Киселевым

"Федеральные каналы давали бы новую музыку, если бы ее поддерживали радиостанции. Но попасть в ротацию на радио молодому артисту почти невозможно. "Русское радио" крутит несколько молодых исполнителей, и почти все они – родственники Владимира Киселева, который определяет эфирную политику "Русской медиагруппы", – пояснил он.

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Крутой пояснил, что "Русское радио" по сей день влияет на раскрутку песен и появление новых имен в медиапространстве.

Игорь Крутой instagram /igorkrutoy65

"Но не всем это помогает. Членам семьи Киселева это не помогло подняться и достичь хоть какого-то уровня популярности. Хотя их песни крутят каждый час", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на друга президента РФ Владимира Путина Киселева жаловался российский рэпер Егор Крид. Он рассказал, что глава "Русской медиагруппы" угрожал ему сломать жизнь музыканту.

Владимир Киселев – российский бизнесмен, меценат, музыкант, создатель популярной группы "Земляне", основатель холдинга "Русская медиагруппа".

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