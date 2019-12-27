Почему сгорела могила Децла: установлена причина

Работники Пятницкого кладбища в Москве сообщили причину, по которой загорелась могила российского хип-хоп исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого).
Так, как сообщает телеканал "360", виной происшествия стала любовь фанатов к исполнителю.
Децл
Cosmo.ru
По словам работников, поклонники Децла поставили на его могилу поминальные свечи, огонь от которых перекинулся на пластиковые венки.
"Установлено, что возгорание произошло после посещения могилы поклонниками артиста. В результате безответственного использования поминальных свечей произошло возгорание пластиковых венков", — сообщили в пресс-службе.
Децл
Собеседник
Сотрудники ритуального учреждения пообещали близким артиста помочь восстановить могилу.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Децл умер в ночь на 3 февраля после своего выступления на закрытой вечеринке в Ижевске.
Перед смертью у Толмацкого случился припадок – у артиста сперва начали болеть кисти рук, потом он потерял сознание.
Его концертный директор отметил, что музыкант внезапно побледнел, сел в кресло и умер.
Многие подозревали, что причиной являются наркотики. Однако вскрытие показало, что в организме отсутствовали вещества.
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