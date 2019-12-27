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27 декабря • обновлено в 09:46
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Почему сгорела могила Децла: установлена причина

3.8т
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Работники Пятницкого кладбища в Москве сообщили причину, по которой загорелась могила российского хип-хоп исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого).

Так, как сообщает телеканал "360", виной происшествия стала любовь фанатов к исполнителю.

Децл

Децл

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По словам работников, поклонники Децла поставили на его могилу поминальные свечи, огонь от которых перекинулся на пластиковые венки.

"Установлено, что возгорание произошло после посещения могилы поклонниками артиста. В результате безответственного использования поминальных свечей произошло возгорание пластиковых венков", — сообщили в пресс-службе.

Децл

Децл

Собеседник

Сотрудники ритуального учреждения пообещали близким артиста помочь восстановить могилу.

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Автор
Анна Михно
Персона
Децл (Кирилл Толмацкий)
Место
Россия
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