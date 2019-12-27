Почему сгорела могила Децла: установлена причина

Работники Пятницкого кладбища в Москве сообщили причину, по которой загорелась могила российского хип-хоп исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого).

Так, как сообщает телеканал "360", виной происшествия стала любовь фанатов к исполнителю.

Децл Cosmo.ru

По словам работников, поклонники Децла поставили на его могилу поминальные свечи, огонь от которых перекинулся на пластиковые венки.

"Установлено, что возгорание произошло после посещения могилы поклонниками артиста. В результате безответственного использования поминальных свечей произошло возгорание пластиковых венков", — сообщили в пресс-службе.

Децл Собеседник

Сотрудники ритуального учреждения пообещали близким артиста помочь восстановить могилу.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Децл умер в ночь на 3 февраля после своего выступления на закрытой вечеринке в Ижевске.

Перед смертью у Толмацкого случился припадок – у артиста сперва начали болеть кисти рук, потом он потерял сознание.

Его концертный директор отметил, что музыкант внезапно побледнел, сел в кресло и умер.

Многие подозревали, что причиной являются наркотики. Однако вскрытие показало, что в организме отсутствовали вещества.

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