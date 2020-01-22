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22 января • обновлено в 16:29
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"Побольше фантазии": звезда росТВ разнес гардероб Лорак

1.3т
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Известный российский историк моды и ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев раскритиковал стиль украинской певицы Ани Лорак.

Так, как передает Teleprogramma.pro, по мнению Васильева, у артистки нет экстравагантности певицы Елки или сексуального посыла, как у Веры Брежневой. Образы Ани Лорак, по словам историка моды, выглядит вполне сдержанно.

Александр Васильев

Александр Васильев

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Однако Васильев отмечает, что в нарядах певицы не хватает фантазии и индивидуальности.

"У Лорак иной жанр: "Я – красивая женщина". Все познается в сравнении. Но я бы посоветовал Ани побольше фантазии и индивидуальности в нарядах. Сейчас этого не хватает", – говорит историк моды.

Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram @anilorak

Ани Лорак и Сергей Лазарев

Ани Лорак и Сергей Лазарев

Instagram @anilorak

Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram @anilorak

Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram @anilorak

Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram @anilorak

Ани Лорак

Ани Лорак

Instagram @anilorak

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Лорак заподозрили во второй беременности. Поклонники увидели на ее снимках живот и начали активно обсуждать эту тему.

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Автор
Анна Михно
Персона
Ани Лорак
Место
Россия
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