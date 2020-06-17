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Певицу Tayanna раскритиковали за эротический наряд. Фото

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Певицу Tayanna раскритиковали за эротический наряд. Фото

Татьяна Решетняк

Украинская певица Татьяна Решетняк, выступающая под псевдонимом Tayanna, удивила пользователей сети своим откровенным нарядом.

Звезда опубликовала серию снимков у себя в Instagram, на которых позирует в трусах телесного цвета и декорированном полупрозрачном топе.

"Каждый раз, когда выходят новые песни, мы стараемся создать атмосферу на сцене, меняя образ и стиль. Проще говоря, отдаемся вибрациям и эмоциям",– подписала фотографии Татьяна.

Instagram Татьяны Решетняк

Instagram Татьяны Решетняк

Фолловеры звезды восприняли новый образ Tayanna по-разному. Кто-то назвал его сексуальным, а кому-то он показался вульгарным и неуместным.

Певицу Tayanna раскритиковали за эротический наряд

Певицу Tayanna раскритиковали за эротический наряд

Певицу Tayanna раскритиковали за эротический наряд

Певицу Tayanna раскритиковали за эротический наряд

Певицу Tayanna раскритиковали за эротический наряд

Певицу Tayanna раскритиковали за эротический наряд

"Таак сексуально", – написала Татьяне в комментариях ее коллега по цеху, певица Наталья Валевская, за что получила обвинение в грубой лести от одной из подписчиц.

Певицу Tayanna раскритиковали за эротический наряд

Певицу Tayanna раскритиковали за эротический наряд

Дизайнером наряда выступил украинский модельер Иван Фролов.

Instagram Тетяни Решетняк

Instagram Тетяни Решетняк

Как сообщал OBOZREVATEL, Tayanna засветила грудь и вызвала восторг в сети.

Татьяна Решетняк (Tayanna)TAYANNA
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