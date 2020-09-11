Певица Нюша сверкнула пышными ягодицами в купальнике. Фото

Популярная российская певица Нюша поделилась с поклонниками очередным пикантным фото.

Так, на нем 30-летняя артистка позировала в откровенном купальнике кораллового цвета, продемонстрировав "пятую точку". Свой образ она дополнила солнцезащитными очками. Соответствующий снимок Нюша опубликовала на личной странице в Instagram.

Отметим, что пикантный снимок Нюши вызвал восторг поклонников. Они засыпали звезду комплиментами.

"Нереальная", "Нюша, ты секси", "Как всегда прекрасная", "Бомба", "Красотка", – написали люди.

Предлагаем посмотреть и на другие пикантные фото Нюши, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что певица Нюша взбудоражила поклонников откровенными снимками. Так, на них звезда позировала в соблазнительном боди, который подчеркнул ее стройную фигуру. Свой образ Нюша дополнила босоножками на каблуках и длинным плащом.

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