Парень Бузовой рассказал об их отношениях и первом сексе

Новый парень российской певицы и ведущей Ольги Бузовой блогер Давид Манукян рассказал о том, как начались их отношения, а также сколько денег в месяц он тратит на возлюбленную.

Мужчина стал новым гостем ютуб-программы "Алена, блин" (Чтобы посмотреть ролик доскрольте до конца страницы).

instagram.com/buzova86

instagram.com/buzova86

По словам Манукяна, Бузова обратила на него внимание после выхода песни "Буду пьяным", а затем пригласила его на главную роль в клипе "Лайкер".

"Я в нее влюбился, она в меня. Меня стало тянуть к человеку. Даже представить не мог, что мы будем встречаться. Сближаться начали постепенно, а потом она уехала на съемки "Плана Б", — говорит блогер.

Он отметил, что давно живет с Бузовой под одной кришей. На вопрос ведущей о том, когда они признались друг другу в любви, а также когда у них произошла первая близость - мужчина ответил, что не помнит.

"Мы живем вместе, но не у нее в квартире. Она переехала ко мне. Я взял квартиру чуть ли не в ее доме", — рассказывает Манукян.

Также, Манукян заявил, что может потратить на ужин с Бузовой от 20 до 80 тысяч рублей.

"Я трачу много денег на свой продакшн и столько же трачу на Олю. Понимаю, что у нее есть уровень, и стараюсь не водить ее в простые места", — отметил бойфренд Бузовой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети распространили информацию, будто скандальная певица Ольга Бузова – беременна.

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