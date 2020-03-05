Парень Бузовой рассказал об их отношениях и первом сексе

Новый парень российской певицы и ведущей Ольги Бузовой блогер Давид Манукян рассказал о том, как начались их отношения, а также сколько денег в месяц он тратит на возлюбленную.
Мужчина стал новым гостем ютуб-программы "Алена, блин" (Чтобы посмотреть ролик доскрольте до конца страницы).
instagram.com/buzova86
instagram.com/buzova86
По словам Манукяна, Бузова обратила на него внимание после выхода песни "Буду пьяным", а затем пригласила его на главную роль в клипе "Лайкер".
"Я в нее влюбился, она в меня. Меня стало тянуть к человеку. Даже представить не мог, что мы будем встречаться. Сближаться начали постепенно, а потом она уехала на съемки "Плана Б", — говорит блогер.
Он отметил, что давно живет с Бузовой под одной кришей. На вопрос ведущей о том, когда они признались друг другу в любви, а также когда у них произошла первая близость - мужчина ответил, что не помнит.
"Мы живем вместе, но не у нее в квартире. Она переехала ко мне. Я взял квартиру чуть ли не в ее доме", — рассказывает Манукян.
Вот так неожиданно для меня - НАС стало 18 миллионов 👏🏻😍😍😍💪🏻 . Конечно, я хотела в этот момент быть красивой для вас, но...🥰 . Спасибо что вы со мной, мои хорошие🙏🏻 Спасибо @dava_m за лучшее видео с 18 млн 🤪 . Давайте ещё 20??? 😌 дальше - больше 🚀 Ваша Оля 👸🏻#моилюдивсегдасомной ❤️
Также, Манукян заявил, что может потратить на ужин с Бузовой от 20 до 80 тысяч рублей.
"Я трачу много денег на свой продакшн и столько же трачу на Олю. Понимаю, что у нее есть уровень, и стараюсь не водить ее в простые места", — отметил бойфренд Бузовой.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети распространили информацию, будто скандальная певица Ольга Бузова – беременна.
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